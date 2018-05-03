Вехи недели. Хорошковский заблестел генеральскими звездами, Медведев преподнес лучший подарочек

Двадцатилетие украинской независимости Янукович отметил наградами для соратников, Тимошенко – обещанием увидеть на скамье подсудимых настоящих преступников, Ющенко – на Говерле в гордом одиночестве.

Хорошковский заблестел генеральскими звездами

В идеале День Независимости для молодого государства должен стать чем-то вроде периода Олимпийских Игр в античном мире, когда войны и конфликты затихали. Но отечественная политическая элита не собирается повторять пройденное много веков назад, предпочитая раскручивать маховик противостояния.

Вряд ли кто-нибудь оспорит право главы государства в честь Дня Независимости награждать государственными наградами. Но на этот раз их количество было явно неадекватным положению дел в стране. При этом новая звездочка на погоны министра внутренних дел Анатолия Могилева оказалась цветочками по сравнению с присвоением звания «генерал армии» председателю СБУ Валерию Хорошковскому. Звезды и лампасы странно смотрятся на костюме мультимиллионера и медиамагната, плохо сочетаясь с ритуальными обещаниями Виктора Федоровича заключить таки соглашение об ассоциации с ЕС.

В каком-то смысле полезным был призыв Януковича во время праздничного заседания к подчиненным научиться объяснять согражданам смысл происходящих в стране преобразований. Действительно, через год после объявления реформ по двум десяткам направлений миллионы украинцев пребывают в счастливом неведении о том, что же меняется в нашей стране. У главы государства пока куда лучше заботы о наполнении кошельков граждан выходит рисовать планы преобразования Конституции и реформирования избирательного закона. Наверное, Виктор Федорович не в курсе, что каждый второй молодой человек уже готов принимать участие в протестах против действий власти.

Народ не должен мешать власти отмечать праздники

Но этими знаниями в полном объеме вооружены силовики, не позволившие представителям оппозиции провести народный марш по улицам столицы в День Независимост. Киевская власть «позаботилась» о спокойствии участников народных гуляний на Крещатике, добившись судебного запрета на демонстрации. В парке Шевченко при этом собралось не так мало людей, как показывают официальные СМИ, но и не настолько много, чтобы превратить 24 августа в день начала всеукраинской революции. Воззвание Юлии Тимошенко, переданное из Лукьяновского СИЗО, не смогло стать планом действий для противников Виктора Януковича. Юлия Владимировна переживает кризис жанра и дефицит конструктивных идей. Консолидировать оппозиционеров смогла, пожалуй, лишь Анна Герман. Президентский советник не только прозрачно намекнула, что лидеры оппозиционных партий регулярно проводят неформальные консультации на Банковой, но и проигнорировала требования привести доказательства этих неромантических рандеву.

Впрочем, некоторые политики сумели отличиться. Олег Тягныбок своим заплывом в Днепре в сопровождении соратников не только напомнил о «Свободе», но и анонсировал бодрое празднование Дня Независимости в 2012 году: за несколько месяцев до парламентских выборов претенденты на депутатские мандаты будут изощряться в оригинальности. Виктор Ющенко, преодолевая тяжесть антирейтинга, совершил восхождение на Говерлу. Впрочем, это сообщение уже из разряда туристической, а не политической хроники.

МФВ не сдается

Неприятный подарок к празднику преподнес официальному Киеву Международный валютный фонд, эксперты которого прибудут в Украину не раньше октября. Соответственно и рассчитывать на средства очередного транша правительству в ближайшее время не стоит. Николай Азаров, конечно же, заверил, что стране эти деньги вовсе ни к чему, и в экономике наблюдаются исключительно положительные тенденции. Наверное, Николаю Яновичу стоит напомнить, что далеко не каждый пенсионер способен, подобно главе правительства, накопить миллион, откладывая с пенсии. А еще премьеру пора бы стать жестче, а то подчиненные чиновники распоясались. То гуманитарный министр Табачник занимается шапкозакидательством, докладывая о 100-процентной готовности школ к учебному году. То вице-премьер Тигипко, словно осознавший последствия содеянного, заявляет, что решение о слиянии «Сильной Украины» и Партии регионов еще не окончательное. Кабмину как никогда нужна громкая кадровая чистка, но кто даст гарантию, что первым претендентом на вылет не станет действующий премьер?

Да и «удивляться» он что-то часто стал в последнее время. То его удивляет состояние украинских больниц, то поражают цены на школьную форму… В какой стране живет премьер-министр Украины?

Лучший подарочек – от Медведева

Негласный конкурс на самое эффектное поздравление украинцев с Днем Независимости выиграл российский президент. Г-н Медведев предложил нашей стране воспользоваться по белорусскому примеру «интеграционной скидкой» на газ и дал понять, что сотрудничать с Украиной по формуле Януковича «3+1» Таможенный союз (то есть россия) не собирается. Исключительно по дружбе – как всегда…

Евгений Магда