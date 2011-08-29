Экс-посол США: Янукович действует нелогично и непоследовательно

Вице-президент Центра постконфликтного мира и стабильности при Американском институте мира, бывший посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что украинская власть неправомерно преследует экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом У.ТЕЙЛОР заявил в интервью радио "Свобода".

"Были попытки устранить посредника "РосУкрЭнерго", которое было источником не всей, но большой части газовой непрозрачности. В прозрачной бизнес-операции вы понимаете, что сколько стоит, за сколько покупаете, за сколько продаете. Но этого не было с "РосУкрЭнерго". На определенное время "РосУкрЭнерго" было устранено. Это в свое время стало элементом этих скандальных договоренностей, за что сегодня судят Юлию ТИМОШЕНКО. Это был шаг к прозрачности. Прозрачность должна существовать в газовом бизнесе", - заявил он.

По словам У.ТЕЙЛОРА, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ действует нелогично и непоследовательно, заключая лидеров оппозиции.

"Трудно понять, почему выдвигаются уголовные обвинения против политических решений предыдущей администрации. Одно дело – судить кого-то за уголовные поступки, потому что никто не выше закона, но судить кого-то за политическое решение – так просто не делают в демократии, которая придерживается закона. Это очень плохой прецедент для будущих правительств. Следующее правительство может взяться судить нынешнее. Это безумие", - отметил бывший посол США.

Отвечая на вопрос, является ли это стимулом для нынешней команды остаться при власти вечно, У.ТЕЙЛОР подчеркнул: "Остаться при власти навсегда или вести очень консервативную политику. Правительства должны принимать сложные решения, все правительства сталкиваются с этим. Это не хорошо для украинского народа".