Янукович забрал у Литвина пансионат, чтобы отдать его Путину?

Высший хозяйственный суд вернул Государственному управлению делами при Президенте Украины право владения пансионатом "Глициния" на берегу Черного моря.

Об этом сообщает издание "Дело".

До этого решения санаторий находился на балансе пансионата Верховной Рады Украины. За право владения "Глицинией" боролся "Международный детский центр "Артек", входящий в структуру Госуправделами.

Половина территории пансионата - памятник садово-паркового искусства в Ливадии, остальное - ботанический заказник. На территории "Глицинии" находится более 10 тысяч квадратных метров жилых и других помещений.

Заседание Высшего хозсуда несколько раз переносилось.

В марте и апреле 2011 года Севастопольский хозсуд и Севастопольский апелляционный хозяйственный суд отобрали у Госуправделами и передали Верховной Раде право распоряжаться санаторием.

Ранее, в 2004 году правительство Виктора ЯНУКОВИЧА перевело "Глицинию" в ведение Госуправделами. После этого пансионат был закреплен за Международным центром "Артек", несмотря на расстояние между ними в 40 километров.

Позднее детский лагерь получил право на отчуждение пансионата, вскоре после чего он был продан российскому «ВТБ Банку». Стоимость строений и сооружений здравницы в договоре купли-продажи была оценена в 77,9 млн. грн.

Российские СМИ тогда писали, что "Глициния" должна стать одной из летних резиденций в то время Президента России Владимира ПУТИНА.

Но на протяжении 2005-2008 годов украинские суды по иску прокурора Крыма признали незаконным отчуждение здравницы.

Чтобы вернуть пансионат, в 2008 году Верховная Рада из своего бюджета возвратила «ВТБ Банку» 36,4 млн. грн. аванса. Тогда же судьи вернули пансионат "Глициния" на баланс санатория Верховной Рады "Нижняя Ореанда".