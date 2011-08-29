Свидетель: закон не запрещал Луценко брать на работу 47-летнего водителя

Заместитель начальника Управления трудоустройства кадров МВД Сергей ШУМИЛО, который является свидетелем по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, утверждает, что действующее законодательство не запрещало брать водителя экс-министра Ю.ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА на службу в центральный аппарат МВД в возрасте 47 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, давая суду показания по уголовному делу в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

«Прямого запрета принятия на службу в возрасте 47 лет нет. А в дальнейшем, как человек проходил службу, это не мой вопрос, а вопрос руководителей департаментов, в которых человек проходил службу», - сказал С.ШУМИЛО, отвечая на вопрос стороны обвинения.

В то же время на некоторые другие вопросы прокуроров он сказал, что ему не известно, кто давал поручение взять Л.ПРИСТУПЛЮКА на службу в МВД, что у него нет оснований быть заинтересованным в результате рассмотрения дела, а также, что во время досудебного следствия его никто не просил давать неправдивые показания.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева рассматривает с конца мая дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, помимо прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего бывшего водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.