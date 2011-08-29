Луценко хочет задать следователю ГПУ один простой вопрос

Печерский районный суд Киева отказал бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетеля в зале суда следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО, возглавлявшего группу по расследованию его дела.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил сегодня во время очередного судебного заседания председательствующий в процессе судья Сергей ВОВК, отметив, что предъявленное Ю.ЛУЦЕНКО ходатайство на данный момент является преждевременным, но это не значит, что оно не может быть заявлено при последующем рассмотрении дела.

Свое ходатайство о допросе С.ВОЙЧЕНКО Ю.ЛУЦЕНКО аргументировал тем, что следователь должен объяснить, каким образом сотрудник МВД Юрий НАРИЖНЫЙ был признан потерпевшим по «квартирному» эпизоду дела, если учитывать, что жилье бывшему водителю экс-министра было предоставлено в мае 2005 года, а указанный сотрудник МВД следователями Генпрокуратуры был признан потерпевшим в сентябре этого же года, после того как стал на квартирный учет.

Кроме того, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, несмотря на заявления стороны обвинения в суде о том, что Ю.НАРИЖНЫЙ тяжело болен и не может быть допрошен на судебном заседании, он имеет достоверную информацию, что указанное лицо «свободно передвигается по городу и даже бывает в МВД».

Учитывая изложенное, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул: «Я считаю, что господина ВОЙЧЕНКО нужно вызывать и поставить ряд вопросов, поскольку эпизод по НАРИЖНОМУ ярко демонстрирует методы ГПУ по фальсификации дела. Если человек стал в очередь в сентябре, как он может быть потерпевшим в мае?»

Сейчас на заседании начался допрос свидетелей по делу, первым из которых для предоставления пояснений суду вызван заместитель начальника управления трудоустройства и кадров МВД Украины Сергей ШУМИЛО. Как отметил судья С.ВОВК, сегодня суд планирует допросить первых трех свидетелей из общего количества признанных таковыми Генпрокуратурой.