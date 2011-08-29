Януковичу принесут 23 тысячи подписей под требованием освободить Тимошенко

В течение минувших выходных дней было собрано более 23 тыс. подписей под обращением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ как гаранту Конституции с требованием принять конституционные меры для освобождения экс-премьера, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Об этом сообщил народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Подписи собраны теми гражданами, которые в течение субботы и воскресенья заходили в палаточный городок и поставили свою подпись под этим требованием. Сегодня сформирована делегация, которая в 12.00 пойдет в Администрацию Президента, чтобы вручить это требование», - сообщил Ю.ОДАРЧЕНКО.

«Люди думают, что, возможно, ЯНУКОВИЧ не знает о том, что происходит в Печерском суде, и, переезжая из Межигорья в Администрацию, он не знает о том произволе, который творится в Печерском суде», - сказал народный депутат.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 5 августа суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест. После этого защита Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла ходатайство об освобождении экс-премьера из-под стражи, однако Печерский суд каждый раз отказывал в его удовлетворении.

В свою очередь партия "Батькивщина" и еще ряд оппозиционных политических сил начали бессрочную акцию протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

На территории палаточного городка оппозиции на Крещатике продолжают собирать подписи под обращением за освобождение Ю.ТИМОШЕНКО из-под ареста, адресованном Президенту.