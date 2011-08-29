Киреев выгнал нардепа, потому что тот плохо слышал

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удалил из зала заседаний народного депутата Украины Льва БИРЮКА («БЮТ-Батькивщина») до завершения рассмотрения дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, судья принял такое решение после того, как Л.БИРЮК попросил его громче читать материалы дела.

Перед этим защитник Ю.ТИМОШЕНКО из круга близких родственников Евгения КАРР также обратилась к Р.КИРЕЕВУ с просьбой громче зачитывать материалы дела.

«Вы нас не уважаете и относитесь, как к баранам. Ничего же не слышно», - воскликнул Л.БИРЮК с места, за что и был удален из зала заседаний.