Незаконные застройки в Киеве: где ждать новых побоищ?

Незаконные застройки в Киеве: где ждать новых побоищ?

14:50, 11 июля 2007
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В столице насчитывается около двадцати постоянно действующих пикетов против незаконных застроек. Дубинки могут пойти в ход в любом месте… Мы имеем дело с оккупационным режимом в лице незаконных застройщиков…

В прошлую субботу в Киеве появился еще один круглосуточный пикет. Жители четырех домов по улице Приречной вышли, чтобы остановить очередную стройку. Однако борьба против 22-этажного дома продолжается здесь уже шесть лет.

Сюда не пустили бетономешалки
В Киеве около двадцати таких пикетов
А в понедельник жильцы преградили бетономешалкам въезд на территорию стройки, появление которой, по их мнению, здесь незаконно. Это привело к конфликту, однако до рукоприкладства, слава Богу, не дошло. На место вовремя прибыл наряд милиции и депутат Оболонского райсовета Евгений Чечель, пообещавший сделать все, чтобы отменить строительство.   

Борьба за Приречную

Происходящее навело нас на мысль объездить все подобные пикеты в столице. На той же Приречной есть еще одна точка, где жители выражают недовольство незаконными застройками.

Церковь обещают убрать

«Мы клянемся на верность Подолу»

Протестуют люди на улице Красикова, продолжает протестовать против возведения церкви Подол.

Лагерь на Березняковской
Не ушли люди с той же Березняковской, 12, где были избиты пикетчики – так и сидят во дворе, злые и побитые.

Примета времени: в Киеве появилась общественная должность – сигнальщик. Это человек, который дежурит ночью в городке пикетчиков и, в случае начала каких-либо действий со стороны строителей, бегает перед домами с мегафоном, сообщая об опасности…

Виталий Черняховский: «Церкви тоже незаконны»
Объехать все городки протестующих не удалось. Нас отговорил от этого Виталий Черняховский, лидер гражданской кампании «Форум спасения Киева».

– Замучаетесь все объезжать, – говорит активист. – На данный момент в столице насчитывается около двадцати постоянно действующих пикетов.

– А может, Вы нам сами что-то покажете?

– В Киеве можно куда угодно бросить взгляд – попадешь в незаконную застройку. Да хотя бы вот, полюбуйтесь…

Лидер форума показывает на небольшую площадку, залитую бетоном, находящуюся в скверике по улице Закревского на Троещине, где мы встретились.

– Что это?

– Здесь собираются строить церковь. Естественно, незаконно.

– Ваша организация выступает также против  строительства храмов?

– Мы выступаем против любого уплотнения в столице. И неважно, будет это театр, церковь или просто «свечка». Ведь существует генплан, и все строительство нужно производить согласно ему, иначе зачем он нужен? Мы вообще выступаем за принятие моратория на застройки на три года. Наша позиция такова: никаких новых застроек, пока не разберемся со старыми. А это означает, что нужно отменять договоры аренды и прочие акты в отношении существующих землеотводов.

 – Сколько же вообще насчитывается незаконных землеотводов по Киеву?

– С 2002 года было принято решение о пяти тысячах землеотводов.

– И что, все незаконные?

– Все до одного. Ведь подпись мэра или решение депутатов еще не узаконивают их. И любая такая застройка нарушает порядка шести-семи законов Украины, включая, например, положение о порядке использования воздушного пространства, которое запрещает строить объекты выше пятидесяти метров без заключения Укравиаслужбы. Нарушается также водный кодекс, ведь дома возводят вблизи водоемов. Кроме того, прежде чем построить какое-либо здание, в СМИ должны появиться четыре публикации об этом мероприятии. Ничего подобного мы не наблюдали ни в этих случаях, ни в других. Все строители являются, по сути, преступниками, так как они осуществляют незаконное строительство. Вся практика сводится к тому, что выискивается любая детская или спортивная площадка, сквер, палисадник и застраивается. Себестоимость квадратного метра жилья в столице составляет примерно четыреста долларов, а барыги продают его примерно за две восемьсот. Таким образом, эти дома приносят по 50–100 миллионов долларов прибыли.

– Но ведь теперь каждый стремится в столицу, и ничего с этим не поделаешь…

– Да. Население Украины уменьшилось с девяностого года на пять с половиной миллиона человек. То есть надо понимать, что население Киева не должно расти, однако реально здесь проживает 5,2 миллиона человек. То есть практически одна девятая населения Украины. Все собираются в Киев, в эту душиловку. А регионы при этом не развиваются. И то строительство, что здесь ведется, не решает квартирный вопрос киевлян. Если бы оно мотивировалось обеспечением жильем очередников, как это происходило в советское время, еще было бы понятно. Но эта система не работает. Так что это мы видим только голый коммерческий интерес барыг.

– Вы боролись против Омельченко, сегодня говорите, что незаконные застройки продолжает Черновецкий. Кто же из них хуже?

– Наверное, Омельченко был похуже. Представители новой власти хоть чего-то боятся, те не боялись ничего. 

– Где можно ожидать нового побоища, подобного тому, что произошло на Березняках?

– В принципе, где угодно, ведь мы имеем дело с оккупационным режимом в лице незаконных застройщиков. Однако, думаю, недавнее избиение жильцов на Березняках мы будем воспринимать как Сталинград, как переломный момент в войне с оккупационным режимом. Это точка, дальше которой они уже не смогут пойти, и вскоре начнется контрнаступление сил света. И мы вскоре перейдем к цивилизованным отношениям. Общество уже готово к этому.

Антон Зикора

Фото автора

 

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