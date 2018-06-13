Незаконные застройки в Киеве: где ждать новых побоищ?

В прошлую субботу в Киеве появился еще один круглосуточный пикет. Жители четырех домов по улице Приречной вышли, чтобы остановить очередную стройку. Однако борьба против 22-этажного дома продолжается здесь уже шесть лет.

А в понедельник жильцы преградили бетономешалкам въезд на территорию стройки, появление которой, по их мнению, здесь незаконно. Это привело к конфликту, однако до рукоприкладства, слава Богу, не дошло. На место вовремя прибыл наряд милиции и депутат Оболонского райсовета Евгений Чечель, пообещавший сделать все, чтобы отменить строительство.

Происходящее навело нас на мысль объездить все подобные пикеты в столице. На той же Приречной есть еще одна точка, где жители выражают недовольство незаконными застройками.

Протестуют люди на улице Красикова, продолжает протестовать против возведения церкви Подол.

Не ушли люди с той же Березняковской, 12, где были избиты пикетчики – так и сидят во дворе, злые и побитые.

Примета времени: в Киеве появилась общественная должность – сигнальщик. Это человек, который дежурит ночью в городке пикетчиков и, в случае начала каких-либо действий со стороны строителей, бегает перед домами с мегафоном, сообщая об опасности…

Объехать все городки протестующих не удалось. Нас отговорил от этого Виталий Черняховский, лидер гражданской кампании «Форум спасения Киева».

– Замучаетесь все объезжать, – говорит активист. – На данный момент в столице насчитывается около двадцати постоянно действующих пикетов.

– А может, Вы нам сами что-то покажете?

– В Киеве можно куда угодно бросить взгляд – попадешь в незаконную застройку. Да хотя бы вот, полюбуйтесь…

Лидер форума показывает на небольшую площадку, залитую бетоном, находящуюся в скверике по улице Закревского на Троещине, где мы встретились.

– Что это?

– Здесь собираются строить церковь. Естественно, незаконно.

– Ваша организация выступает также против строительства храмов?

– Мы выступаем против любого уплотнения в столице. И неважно, будет это театр, церковь или просто «свечка». Ведь существует генплан, и все строительство нужно производить согласно ему, иначе зачем он нужен? Мы вообще выступаем за принятие моратория на застройки на три года. Наша позиция такова: никаких новых застроек, пока не разберемся со старыми. А это означает, что нужно отменять договоры аренды и прочие акты в отношении существующих землеотводов.

– Сколько же вообще насчитывается незаконных землеотводов по Киеву?

– С 2002 года было принято решение о пяти тысячах землеотводов.

– И что, все незаконные?

– Все до одного. Ведь подпись мэра или решение депутатов еще не узаконивают их. И любая такая застройка нарушает порядка шести-семи законов Украины, включая, например, положение о порядке использования воздушного пространства, которое запрещает строить объекты выше пятидесяти метров без заключения Укравиаслужбы. Нарушается также водный кодекс, ведь дома возводят вблизи водоемов. Кроме того, прежде чем построить какое-либо здание, в СМИ должны появиться четыре публикации об этом мероприятии. Ничего подобного мы не наблюдали ни в этих случаях, ни в других. Все строители являются, по сути, преступниками, так как они осуществляют незаконное строительство. Вся практика сводится к тому, что выискивается любая детская или спортивная площадка, сквер, палисадник и застраивается. Себестоимость квадратного метра жилья в столице составляет примерно четыреста долларов, а барыги продают его примерно за две восемьсот. Таким образом, эти дома приносят по 50–100 миллионов долларов прибыли.

– Но ведь теперь каждый стремится в столицу, и ничего с этим не поделаешь…

– Да. Население Украины уменьшилось с девяностого года на пять с половиной миллиона человек. То есть надо понимать, что население Киева не должно расти, однако реально здесь проживает 5,2 миллиона человек. То есть практически одна девятая населения Украины. Все собираются в Киев, в эту душиловку. А регионы при этом не развиваются. И то строительство, что здесь ведется, не решает квартирный вопрос киевлян. Если бы оно мотивировалось обеспечением жильем очередников, как это происходило в советское время, еще было бы понятно. Но эта система не работает. Так что это мы видим только голый коммерческий интерес барыг.

– Вы боролись против Омельченко, сегодня говорите, что незаконные застройки продолжает Черновецкий. Кто же из них хуже?

– Наверное, Омельченко был похуже. Представители новой власти хоть чего-то боятся, те не боялись ничего.

– Где можно ожидать нового побоища, подобного тому, что произошло на Березняках?

– В принципе, где угодно, ведь мы имеем дело с оккупационным режимом в лице незаконных застройщиков. Однако, думаю, недавнее избиение жильцов на Березняках мы будем воспринимать как Сталинград, как переломный момент в войне с оккупационным режимом. Это точка, дальше которой они уже не смогут пойти, и вскоре начнется контрнаступление сил света. И мы вскоре перейдем к цивилизованным отношениям. Общество уже готово к этому.

Антон Зикора

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