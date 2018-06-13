Незаконные застройки в Киеве: где ждать новых побоищ?
В столице насчитывается около двадцати постоянно действующих пикетов против незаконных застроек. Дубинки могут пойти в ход в любом месте… Мы имеем дело с оккупационным режимом в лице незаконных застройщиков…
В прошлую субботу в Киеве появился еще один круглосуточный пикет. Жители четырех домов по улице Приречной вышли, чтобы остановить очередную стройку. Однако борьба против 22-этажного дома продолжается здесь уже шесть лет.
|Сюда не пустили бетономешалки
|В Киеве около двадцати таких пикетов
|Борьба за Приречную
Происходящее навело нас на мысль объездить все подобные пикеты в столице. На той же Приречной есть еще одна точка, где жители выражают недовольство незаконными застройками.
|Церковь обещают убрать
|«Мы клянемся на верность Подолу»
Протестуют люди на улице Красикова, продолжает протестовать против возведения церкви Подол.
|Лагерь на Березняковской
Примета времени: в Киеве появилась общественная должность – сигнальщик. Это человек, который дежурит ночью в городке пикетчиков и, в случае начала каких-либо действий со стороны строителей, бегает перед домами с мегафоном, сообщая об опасности…
|Виталий Черняховский: «Церкви тоже незаконны»
– Замучаетесь все объезжать, – говорит активист. – На данный момент в столице насчитывается около двадцати постоянно действующих пикетов.
– А может, Вы нам сами что-то покажете?
– В Киеве можно куда угодно бросить взгляд – попадешь в незаконную застройку. Да хотя бы вот, полюбуйтесь…
Лидер форума показывает на небольшую площадку, залитую бетоном, находящуюся в скверике по улице Закревского на Троещине, где мы встретились.
– Что это?
– Здесь собираются строить церковь. Естественно, незаконно.
– Ваша организация выступает также против строительства храмов?
– Мы выступаем против любого уплотнения в столице. И неважно, будет это театр, церковь или просто «свечка». Ведь существует генплан, и все строительство нужно производить согласно ему, иначе зачем он нужен? Мы вообще выступаем за принятие моратория на застройки на три года. Наша позиция такова: никаких новых застроек, пока не разберемся со старыми. А это означает, что нужно отменять договоры аренды и прочие акты в отношении существующих землеотводов.
– Сколько же вообще насчитывается незаконных землеотводов по Киеву?
– С 2002 года было принято решение о пяти тысячах землеотводов.
– И что, все незаконные?
– Все до одного. Ведь подпись мэра или решение депутатов еще не узаконивают их. И любая такая застройка нарушает порядка шести-семи законов Украины, включая, например, положение о порядке использования воздушного пространства, которое запрещает строить объекты выше пятидесяти метров без заключения Укравиаслужбы. Нарушается также водный кодекс, ведь дома возводят вблизи водоемов. Кроме того, прежде чем построить какое-либо здание, в СМИ должны появиться четыре публикации об этом мероприятии. Ничего подобного мы не наблюдали ни в этих случаях, ни в других. Все строители являются, по сути, преступниками, так как они осуществляют незаконное строительство. Вся практика сводится к тому, что выискивается любая детская или спортивная площадка, сквер, палисадник и застраивается. Себестоимость квадратного метра жилья в столице составляет примерно четыреста долларов, а барыги продают его примерно за две восемьсот. Таким образом, эти дома приносят по 50–100 миллионов долларов прибыли.
– Но ведь теперь каждый стремится в столицу, и ничего с этим не поделаешь…
– Да. Население Украины уменьшилось с девяностого года на пять с половиной миллиона человек. То есть надо понимать, что население Киева не должно расти, однако реально здесь проживает 5,2 миллиона человек. То есть практически одна девятая населения Украины. Все собираются в Киев, в эту душиловку. А регионы при этом не развиваются. И то строительство, что здесь ведется, не решает квартирный вопрос киевлян. Если бы оно мотивировалось обеспечением жильем очередников, как это происходило в советское время, еще было бы понятно. Но эта система не работает. Так что это мы видим только голый коммерческий интерес барыг.
– Вы боролись против Омельченко, сегодня говорите, что незаконные застройки продолжает Черновецкий. Кто же из них хуже?
– Наверное, Омельченко был похуже. Представители новой власти хоть чего-то боятся, те не боялись ничего.
– Где можно ожидать нового побоища, подобного тому, что произошло на Березняках?
– В принципе, где угодно, ведь мы имеем дело с оккупационным режимом в лице незаконных застройщиков. Однако, думаю, недавнее избиение жильцов на Березняках мы будем воспринимать как Сталинград, как переломный момент в войне с оккупационным режимом. Это точка, дальше которой они уже не смогут пойти, и вскоре начнется контрнаступление сил света. И мы вскоре перейдем к цивилизованным отношениям. Общество уже готово к этому.
Антон Зикора
Фото автора