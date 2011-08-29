Тимошенко: Тринадцатый день у меня симптомы, с которыми я не знакома

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита требуют от суда разрешения на проведение обследования состояния ее здоровья личными врачами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в начале судебного заседания заявили Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники Александр ПЛАХОТНЮК, Николай СИРИЙ и Юрий СУХОВ.

«Вы даете разрешение работникам Министерства здравоохранения и это лишает меня права проведения обследования теми врачами, которым я доверяю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, проведение ее обследования комиссией Минздрава не может обеспечить конфиденциальность результатов ее анализов. «Все результаты анализов могут попасть в правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру, СБУ, Администрацию Президента. Это прямо противоречит законодательству», - добавила она.

«Тринадцатый день у меня имеются симптомы, с которыми я не знакома, и прошу разрешения провести обследование без привлечения сотрудников властей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь А.ПЛАХОТНЮК заявил, что информация, распространенная в СМИ 27 августа, об отказе Ю.ТИМОШЕНКО от проведения медицинского обследования не отвечает действительности. «Юлия ТИМОШЕНКО не отказывалась. На обследование личным врачом и медсестрой отсутствует разрешение суда. Мы просим дать разрешение личному врачу и медсестре провести обследование и взять анализ крови», - отметил адвокат.

В свою очередь Н.СИРЫЙ добавил, что в состав комиссии Министерства здравоохранения должны быть привлечены представители международных структур и организаций здравоохранения для обеспечения контроля за проведением обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако судья Родион КИРЕЕВ отметил, что ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты о предоставлении разрешения личному врачу и медсестре на проведение обследования будет рассмотрено позже.