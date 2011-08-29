Луценко за решеткой будет ждать, пока отдохнут его судьи
09:35, 29 августа 2011Политика
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Объявят месячный перерыв
В рассмотрении уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО будет объявлен перерыв на месяц из-за отпуска членов судейской коллегии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня перед началом судебного заседания сообщил сам Ю.ЛУЦЕНКО.
«В рассмотрении дела будет объявлен месячный перерыв, так как вожди (имеются в виду судьи, которые рассматривают дело, - УНИАН) идут в отпуск», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева начнет допрос свидетелей по уголовному делу, возбужденному в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.
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