К Тимошенко в суд не пришел близкий защитник

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО за подписание газовых соглашений в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в суде продолжится зачитывание материалов уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.

Заседание проходит, в частности, в отсутствие защитника из круга близких родственников Ю.ТИМОШЕНКО - Александра ТИМОШЕНКО.

На предыдущем заседании суд вновь отказался освободить из-под стражи экс-премьера. Соответствующий отказ является уже 12-м.