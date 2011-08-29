Пересопницкому Евангелию - 450 лет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку в Житомирскую и Ривненскую области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Ривне глава государства примет участие в церемонии открытия Центра лучевой терапии Ривненского областного онкологического диспансера.

В.ЯНУКОВИЧ также ознакомится с работой Ривненского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Украины.

В селе Пересопница В.ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 450-летия Пересопницкого Евангелия.

В Житомирской области В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия многоуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге Киев-Чоп.