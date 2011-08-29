Тигипко: решение об объединении с ПР еще не окончательное

Лидер партии "Сильная Украина" Сергей Тигипко заявляет, что решение об объединении партии с Партией регионов еще не окончательное.

Об этом он сказал в воскресенье в интервью телеканалу "Интер", отвечая на вопрос, поняли ли его решение об объединении партийцы.

"С партийцами мы начали дискуссию. Это еще не какое-то окончательное решение. Мы начали диалог, начали разговор об этом", - сказал Тигипко.

Он отметил, что политика - это в первую очередь идеи, и для него основная идея в политике - это проведение реформ, модернизация страны.

"Если бы Партия регионов не шла на реформы, не шла на изменения - а я за этим внимательно следил за последние практически полтора года - тогда бы у меня были сомнения. И они у меня были, когда я приходил во власть", - отметил Тигипко.

"Но я вижу, что Партия регионов настроена на реформы, и это самое главное. Все остальное - это собственные амбиции", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, о присоединении "Сильной Украины" к Партии регионов 16 августа заявил премьер-министр, лидер Партии регионов Николай Азаров.

По его словам, процесс слияния партий продлится минимум два месяца.

Украинская правда