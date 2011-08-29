Эксперт: Россия проигрывает ЕС борьбу за Украину

Отказавшись от сотрудничества между Украиной и Таможенным союзом по схеме "3+1", Россия поставила себя в проигрыше положение.

Такое мнение высказал первый заместитель директора Института стратегических исследований Ярослав Жалило в эфире Первого канала Украинского радио.

"Мы видим, что есть конкуренция за Украину со стороны Европы и Российской Федерации. Высказанная российской стороной позиция является проигрышной в такой конкуренции. Трудно сказать, почему было отвергнуто предложенное сотрудничество по схеме "3+1". Ведь реалии таковы, что на постсоветском пространстве формируется как единая структура Таможенный союз очень мощных стран. Они проводят унифицированную внешнюю экономическую политику и должны строить отношения с близкими и далекими соседями. И есть Украина, которая не входит в Таможенный союз, но имеет тесные отношения с его членами. Собственно, формула "3+1" и состоит в том, что мы как давние партнеры формируем отношения с целым формированием", - сказал он.

По его словам, Россия может прибегнуть к политическому давлению на Украину, но развитие такого сценария маловероятно.

"Учитывая, что Таможенный союз является в большей степени политическим проектом и иногда реализуется вопреки экономической выгоде, нельзя исключать, что Россия может прибегнуть к политическому давлению на Украину, в том числе в ущерб экономическим отношениям. Но наша экономическая взаимосвязь очень сильна, и я не думаю так называемая экономическая война будет длительной или успешной. Украина экспортирует в Россию ряд важных для нее товаров, а у нас функционирует немало российского капитала - отношения должны строиться на основе прагматизма", - считает эксперт.

Gazeta.ua