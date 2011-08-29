Мельниченко хочет «пострелять в депутатов с балкона»

Бывший охранник Леонида Кучмы Николай Мельниченко хочет присадить всех депутатов на наркотики.

"Я вот еду покупать 450 доз героина. Пусть депутаты всей Верховной рады обкуряться, нанюхаються, пусть протрезвеют, и только тогда они смогут осознать свое ничтожество и написать заявления, что они покидают свои посты, - рассказал со смехом Мельниченко Gazeta.ua телефону.

На вопрос, каким образом он собирается это сделать, Мельниченко ответил, что будет стоять на балконе и с воздушного ружья стрелять в каждого.

"Шутки шутками, а коррупция в стране уже достала. На следующей неделе меня изберут почетным президентом международной общественной организации по борьбе с коррупцией. А в начале сентября я поеду в числе 13 делегатов от Украины в Польшу на экономический форум, где буду выступать с докладом по вопросу борьбы с коррупцией ", - открыл он свои планы.