Мельниченко хочет «пострелять в депутатов с балкона»
"Шутки шутками, а коррупция уже достала"
Бывший охранник Леонида Кучмы Николай Мельниченко хочет присадить всех депутатов на наркотики.
"Я вот еду покупать 450 доз героина. Пусть депутаты всей Верховной рады обкуряться, нанюхаються, пусть протрезвеют, и только тогда они смогут осознать свое ничтожество и написать заявления, что они покидают свои посты, - рассказал со смехом Мельниченко Gazeta.ua телефону.
На вопрос, каким образом он собирается это сделать, Мельниченко ответил, что будет стоять на балконе и с воздушного ружья стрелять в каждого.
"Шутки шутками, а коррупция в стране уже достала. На следующей неделе меня изберут почетным президентом международной общественной организации по борьбе с коррупцией. А в начале сентября я поеду в числе 13 делегатов от Украины в Польшу на экономический форум, где буду выступать с докладом по вопросу борьбы с коррупцией ", - открыл он свои планы.