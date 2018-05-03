Шахтеров заставили час ждать Януковича - тем временем он подпевал Повалий

Как ни странно это звучит, но если накануне Дня шахтера в угольном регионе не случается масштабных аварий на шахтах, этот праздник - всегда праздник вдвойне.

И в этот день шахтеры, конечно, ждут поздравлений и наград от власти. Тем, кто, рискуя жизнью, добывает черное золото, важно услышать громкие слова благодарности и признания хоть раз в году.

И пусть оно, это черное золото, золотит лишь их работодателей, а у шахтеров оно оседает трудно смываемой угольной пылью, все равно этот праздник важен и нужен, об этом вам скажет любой житель Донбасса. И для них День шахтера – это праздник из детства, из юности, он был, есть, и будет всегда, потому что должен быть праздник, когда есть такие тяжелые шахтерские будни….

К приезду главы государства центр Донецка, конечно, сиял, посты ГАИ были усилены, движение на главных улицах частично перекрыто.

В официальной программе визита Президента было намечено посещение часовни Святой Варвары и участие во Всеукраинском торжественном собрании в драматическим театре.

Журналистов аккредитовывали отдельно на посещение часовни и театра, но в основном все пришли на торжественное собрание.

Уже с 9 часов в театр стекались гости, среди которых, конечно, преобладали горняки в черной форменной одежде, грудь которых, как правило, украшали награды.

Пройдя через установки металлоискателя, все пришедшие могли посмотреть в фойе на первом этаже тематическую фотовыставку к празднику, где на каждой экспозиции из трех – четырех фотографий был изображен Янукович – то ли возле шахтера, то ли с ребенком на руках.

Там же в фойе, возле огромных зеркал уже работали звукооператоры, устанавливая микрофоны и колонки на месте проведения намеченной пресс-конференции Президента.

На втором этаже в фойе театра для желающих были бесплатные бутерброды с колбасой, сыром, небольшие пирожки с мясом, кофе, чай, вода.

Среди множества знакомых и незнакомых лиц в холе театра перед началом торжества заметила нардепов-регионалов Александра Касянюка, Игоря Шкирю, Виктора Турманова, а также нынешнего губернатора Кировоградской области, «донецкого» Сергея Ларина, бывшего министра угольной промышленности Виктора Полтавца, экс-губернатора Донецкой области Владимира Логвиненко. Несмотря на окружающую праздничную атмосферу, почему-то удивило то, как среди горняков чему-то радовался и улыбался генеральный директор госпредприятия «Макеевуголь» Станислав Толчин. Сразу вспомнилась недавняя авария на шахте им. Бажанова, когда упал шахтный копер и унес жизни 11 человек, среди которых были 4 женщины. А ведь все они не дожили до этого праздника совсем немного, и 29 августа будет только месяц, как их нет…

Ближе к 11.00 в театре стали все рассаживаться по местам и ждать Президента. Он же в это время принимал участие в заупокойной литии по погибшим шахтерам в часовне, зажег свечу и возложил цветы к иконе Святой Великомученицы Варвары.

Нескольким журналистам, в том числе и мне, как оказалось, не хватило пригласительных с указанными местами в зрительном зале, но пресс-служба администрации любезно отвела нас на «резервные места» на балкон, на самый верхний ряд. К некоторому моему удивлению наши места оказались там же, где сидел со своими коллегами и Макеевский городской голова Александр Мальцев.

Но вот в зал уверенно вошел глава государства, которого присутствующие приветствовали стоя. Президент остановился в центре сцены, и зазвучал гимн Украины.

Потом все внимательно стали слушать его речь. Он говорил на русском языке, точнее, зачитывал ее с листа. Янукович сказал, что результаты шахтерского труда остаются ключевым звеном в экономике страны, что в Украине уголь добывают уже 300 лет, что энергетическая безопасность и экономика Украины в руках шахтеров, что это величественная профессия и власть в стране уделяет и будет уделять ей внимание.

«Шахтеры во все времена показывали свой характер, как говорят, шахтерский. Это мужественные люди, которые своей сложной, но величественной профессией всегда добивались успехов. Ежедневно рискуя жизнью, они отдают стране сотни и тысячи тонн черного золота», - заявил Президент.

Он отчитался перед шахтерами: «Первое, что мы сделали – обеспечили бюджетное финансирование отрасли - в прошлом году в отрасль, несмотря на кризис, мы направили на 20% больше финансирования, чем в предыдущем году, и в этом году мы также увеличили финансирование на том же уровне, а на 2012 год рост финансирования также составит не менее 20%».

Янукович подчеркнул, что уменьшился отток специалистов из отрасли, и «решающую роль в этом сыграло решение об увеличении оплаты труда». Он напомнил, что «ее уровень на конец первого полугодия вырос на 30%, а с марта 2010 года зарплата шахтерам выплачивается в полном объеме, и на сегодняшний день просроченная задолженность отсутствует». Президент не назвал конкретных цифр, но, наверное, все сидящие в зале понимали, что труд горняков хоть и бесценен, но оплачивается в Украине не высоко. Так, в первом полугодии текущего года работники угольной промышленности Донецкой области, по данным статистиков, вышли на среднемесячную зарплату 4 тыс. 445 грн. И это при том, что по-прежнему на каждый миллион тонн выданного на-гора угля приходится две утраченные человеческие жизни.

«Чтобы достичь заветной ежегодной добычи угля в стране в объеме не менее 100 млн. тонн, мы должны ежегодно наращивать к угледобыче не менее 10% объемов. Это реально, это не будет компанейщина, и это не будет «гонка», которая не будет влиять на безопасность шахтерского труда», - сказал Янукович.

Он пообещал, что для обеспечения безопасности труда горняков будут направлены инвестиции, в том числе пообещал «увеличить приток китайских инвестиций в нашу угольную отрасль до 1 млрд. долларов США», и сказал, что соответствующий протокол уже подписан.

Однако Президент подчеркнул, что все инвестиции «не будут иметь существенного эффекта, если мы совместно не обеспечим прозрачность и надежность работы отечественного рынка угля». Янукович отметил, что, «если с коксом у нас все более-менее нормально, то с энергетическим углем мы обязаны построить систему», то есть, оптовый рынок энергетического угля. С развитием прозрачного рынка угля Украина станет менее зависимой от импортных энергоносителей, а значит и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения станут справедливо сформированными, пообещал Президент.

В заключение своей речи глава государства выразил уверенность, что угольщики «преодолеют все вызовы времени», еще раз сказал им «спасибо» и «низкий поклон».

После Президент наградил государственными наградами шахтеров, а горняки в ответ передали ему «рапорт о своих достижениях». Затем начался праздничный концерт. Янукович спустился в зал, сел среди своих однопартийцев, и стал смотреть выступления артистов.А когда Повалий исполняла неофициальный гимн донецких шахтеров «Вышел в степь донецкую...», Президент даже подпел несколько строк в микрофон со своего места.

Журналисты ждали главу государства в холле на первом этаже - там была запланирована пресс-конференция. С 11.40 до 12.40 представители СМИ топтались на узкой площадке, отведенной им для встречи с Януковичем. Охрана Президента, как всегда вела себя невозмутимо жестко. Место для Януковича было обозначено, поставлены два микрофона – для него и для его пресс-секретаря Дарки Чепак, все журналисты и операторы сгруппировались по возможности и невозможности плотно, многие сели на гранитный пол. Один из охранников в белой рубашке с ярким голубым галстуком почему-то с вызовом три раза мне сказал, что «здесь нельзя стоять», а пока я оглядывалась, чтобы понять, почему я стою не там, вдруг отошел и оставил меня в покое. Для журналистов не было столика, поэтому кто-то положил диктофон прямо на пол, но поближе к президентскому микрофону, однако, охранник заставил убрать его.

Скажу откровенно, ни при Ющенко, ни при Кучме такого не было.

Но Янукович уже почти приучил журналистов к таким условиям, особенно нас, в регионе, – стоять за отведенной чертой и не заступать за линию, но вот почему вместе с нами целый час мучались шахтеры в черных мундирах с наградами, ожидая Президента, понять тяжело. Их, порядка 30 человек, в три ряда выстроили живым агитплакатом за президентским микрофоном. Заправлявший всем этим действом заместитель главы пресс-службы Администрации Президента Олег Кошелев объяснил, что идея выстроить заслуженных горняков за спиной Януковича возникла спонтанно. «Это красиво, Президент любит общаться с людьми», - сказал он.

Пока журналисты стояли, пресс-служба Донецкой облгосадминистрации согласовала, кто будет задавать вопросы и определила очередность. Честно говоря, все уже устали и вопросов набралось оптимально – семь.

Кошелев в последние 10 минут перед пресс-конференцией несколько раз повторял, что «Президент уже скоро выйдет, уже осталась одна песня». Многие журналисты стали шутить, что «последняя песня сильно затянулась».

Мы также спросили у замглавы пресс-службы Администрации Президента, что будут делать зрители в зале, когда закончится концерт и Янукович выйдет в фойе к журналистам. Он объяснил: «Зрителям включат фильм о Донецкой земле на 20 минут. Мы попросили, и режиссеры так сделали, чтобы зрители не выходили и не мешали».

Все так и получилось. Президент вышел к журналистам, и ему никто не мешал общаться с прессой. Только Дарка Чепак не позволила нам с ним общаться, сразу ультимативно заявив, что Янукович ответит только на три вопроса.

Первые два вопроса были о престижности шахтерского труда и его безопасности. Президенту не сложно было коротко повторить уже то, что все слышали из его выступления в зале. Третий вопрос был о том, как относится Янукович к тому, что Президент РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимости для России предложенной украинской стороной формулы сотрудничества с Таможенным союзом «3 + 1».

На него Президент ответил, что у нас «в отношениях с каким-либо государством, в том числе с Россией, всегда были, есть и будут расхождения, касающиеся защиты национальных интересов».

Янукович сказал, что у Украины есть своя позиция, «но, безусловно, нам нужно искать компромиссы».

«Поэтому политика компромиссов – это политика, которая дает возможность отстаивать наши национальные интересы, а в некоторых вопросах делать уступки», - заявил глава государства, добавив, что эти уступки «никогда не будут за счет суверенитета страны».

После третьего вопроса очень хотел задать свой вопрос журналист телеканала «СТБ», но ни Чепак, ни Янукович уже никого не хотели слышать. Не смогла задать вопрос и корреспондент газеты «Нация и Держава» Мария Олийнык о том, почему власть в Донецке хочет закрыть украиноязычные школы.

Дарка только заявила всем, что можно тем, кто не успел, подойти к ней, и пообещала дать ответы на все вопросы, но потом.

Олийнык воспользовалась этим, подошла, и Чепак разборчиво написала ей в блокнот свой телефон, пообещав вскоре взять ответ у Президента.

Янукович же сфотографировался с теми горняками, которые стояли на пресс-конференции за его спиной, и спешно направился к выходу.

Как только Президент вышел, за ним с обратной стороны закрыли массивную дверь театра и люди остались в фойе ждать, когда им позволят выйти. Постепенно собрался полный холл людей и все ждали, буквально упираясь в двери. Эти 10 минут ожидания теперь показались вечностью. Награжденные шахтеры стали медленно расходиться.

Вскоре мне позвонила Олийнык и рассказала, что она попыталась связаться по предложенному телефону с Чепак, напомнив о себе и своем вопросе, но на том конце трубки на украинском языке ответили, что не знают, о чем идет речь. Хочется думать, что пресс-секретарь Президента просто немножко забыла свой номер телефона и что-то перепутала.

Елена Колгушева