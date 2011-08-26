Защита Тимошенко нашла еще один аргумент в пользу клиентки

То, что Генеральная прокуратура не возбуждает уголовное дело против Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА является подтверждением невиновности экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил журналистам адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют в том, что цена на газ на 2009 год поднялась, а плата за транзит осталась неизменной.

А.ПЛАХОТНЮК подчеркнул, что, по логике прокуратуры, «нужно срочно возбуждать такое же уголовное дело против ЯНУКОВИЧА, БОЙКО и БАКУЛИНА, которые были при власти, когда в 2007 году цена на газ была увеличена на 49,5 дол. за тысячу кубометров, а плата за транзит осталась на уровне 1,7 дол., чем был нанесен ущерб НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 178,2 млн. долларов».

Адвокат отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники не считают это преступлением – это монопольное ценообразование, «но если прокуратура открыла по таким же обстоятельствам уголовное дело против ТИМОШЕНКО, то ГПУ обязана открыть уголовное дело и против ЯНУКОВИЧА по тем же признакам».

«Если исходить из того, что перед законом все равны, то нужно или возбуждать уголовное дело по тем соглашениям, или освобождать из-под ареста Юлию ТИМОШЕНКО и закрывать уголовное дело по тем соглашениям, которые ей инкриминируются», - заявил А.ПЛАХОТНЮК.

По его мнению, то, что прокуратура не возбуждает такое уголовное дело, является подтверждением невиновности Ю.ТИМОШЕНКО и свидетельством того, что дело грубо сфабриковано по политическим мотивам.

Сегодня утром адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО зарегистрировали в канцелярии Печерского райсуда Киева заявление о совершении преступления и о возбуждении уголовного дела в связи с повышением цены на газ на 70% правительством В.ЯНУКОВИЧА в 2006-2007 годах.