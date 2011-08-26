Журналистов задержали в лесу, который является частью резиденции Януковича

Неизвестные в камуфляжной одежде задержали съемочную группу телеканала TVi в районе Днепровско-Тетеревского лесничества под Киевом во время выполнения редакционного задания.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель телеканала.

Как сообщили в редакции TVi, съемочная группа выехала в этот район для подготовки сюжета о лесничестве. Для этого журналисты на месте арендовали резиновую лодку, которая не нуждается ни в каких специальных разрешениях, и поплыли к лесничеству. Однако вскоре к ним подплыли люди в камуфляжной форме, взяли лодку журналистов на буксир и стали отвозить в неизвестном направлении.

Впоследствии, как сообщили на канале, подплыла другая лодка, уже с представителями милиции, и сейчас “происходит выяснение ситуации”.

Представители TVi обратились к органам милиции и прокуратуры с требованием объяснить, на каком основании журналисты были задержаны неизвестными лицами во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Территория Днепровско-Тетеревского лесничества официально является свободной для посещения, однако неофициально является частью резиденции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.