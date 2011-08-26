Андрухович понимает, зачем «медленно убивают» Тимошенко и Луценко

Известный писатель Юрий АНДРУХОВИЧ убежден, что бывшие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и руководитель МВД Юрий ЛУЦЕНКО являются самыми знаковыми жертвами судебного произвола и бесправия, а самих их убивают, чтобы доказать смерть Помаранчевой революции.

Об этом писатель заявил в интервью «Украинской правде».

«Именно этих людей я считаю на сегодняшний день самыми показательными, самыми знаковыми жертвами упомянутого судебного произвола, иными словами, бесправия... Их медленно убивают, чтобы доказать смерть Помаранчевой революции. Вот об этом и нужно говорить как можно громче, пока еще не всем заткнуты рты», - подчеркнул Ю.АНДРУХОВИЧ.

Он также отметил, что письма против судебного произвола и в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО и других политзаключенных подписал осознанно.

«Я сделал это вполне осознанно и убежденно», - подчеркнул Ю.АНДРУХОВИЧ.