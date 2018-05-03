Медведев выразил пренебрежение к Януковичу?

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна двигаться белорусским путем в решении газовой проблемы. В сущности – сдавайте свою ГТС, вступайте в Таможенный союз, тогда о скидке на цены и поговорим.

«Если говорить о будущем, то мы готовы рассматривать разные варианты. Но я вам скажу прямо: пусть Украина нас заинтересует, чтобы нам было интересно думать о таком сотрудничестве на будущее. В этом случае можно вернуться к обсуждению в разнообразных условиях работы», – прибавил Медведев.

Возможен ли для Украины белорусский путь и как Янукович будет “заинтересовывать” Кремль, чтобы добиться скидки на газ, мы спросили у экспертов.

Борис Кушнирук, экономист:

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕДВЕДЕВА – ДЕМОНСТРАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К ЯНУКОВИЧУ

Белорусский путь для Украины невозможен априори. В Украине и в Беларуси – разные типы капитализма. Беларусь пошла путем государственного капитализма, где фактически главным владельцем является государство и всем этим руководит один человек – президент. Этот бизнес оказался в сложной ситуации в результате той политики, которую проводил Лукашенко. И в отличие от Европы, которая требовала демократизации и была готова предоставлять поддержку на этих условиях, Россия таких требований не выставляла. Потому Лукашенко было значительно легче пойти путем сдачи ГТС России – это сохраняло ему власть. В демократической системе он бы уступил всю власть, а это его абсолютно не устраивало.

У Украины другая ситуация. Мы имеем олигархическую систему, где балл правит крупный капитал. И его интересы в иной плоскости, чем интересы России. Это не просто конкуренция на тех или иных рынках – они не хотят зависеть от кого-то, не хотят иметь старшего брата. Для них вступление в тот же Таможенный союз просто невозможно, потому что интересы украинского капитала – в абсолютном большинстве за пределами России.

Вступить в Таможенный союз, полностью не разорвав связей с ВТО, невозможно. Выходить из ВТО ради Таможенного союза бизнес не готов. Потери от этого будут значительно больше, чем дивиденды. Все прекрасно понимают, что инвестиции, которые нужны украинской экономике, находятся не в России и не в Таможенном союзе. Даже если теоретически какие-то деньги Россия могла бы дать Украине, технологий она точно не даст – все они находятся в развитых странах.

Заявление Медведева – это демонстрация публичного пренебрежения к Януковичу и обиде на него, за то, что не действует так, как хочется Медведеву. Россия не привыкла слышать отказ. И воспринимает это как объявление войны, тем более – от какого-то там Януковича.

Украина не будет “заинтересовывать” Медведева тем, в чем он заинтересован. Медведев хочет ГТС, хочет под контроль ядерную отрасль, хочет целый ряд предприятий.

Наилучшим вариантом было бы сейчас возбудить криминальное дело относительно мошенничества с газом «РосУкрЭнерго». Это значило бы, что Украина предпринимает очень жесткий шаг, потому что речь идет о преступлении, совершенном высокопоставленными должностными лицами Газпрома и Нафтогаза. Причем при участии Тимошенко и Путина. Вот уже была бы война – или-или: или мы идем до конца, и тогда Газпром будет иметь бледный вид в Европе, или мы находим компромисс – и газ будет дешевле.

Богдан Соколовский, бывший уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности:

НАМ НЕ ПО ПУТИ НИ С БЕЛАРУСЬЮ, НИ С КОРЕЕЙ

Символично прозвучало такое заявление на фоне переговоров России с Северной Кореей.

Белорусский путь – не наш, он нам не подходит. Я это воспринимаю как угрозу государству.

Думаю, Янукович уже оказывает сопротивление. Он понял после Харьковских соглашений, что никаких уступок российской стороне делать нельзя, и дружба путем уступок себя абсолютно не оправдала.

Россия запугивает. Но она не достигнет желаемого ей эффекта.

У нас в народе есть консенсус относительно европейских стандартов, и нам никак не по пути ни с Беларусью, ни с Кореей.

Россияне могут себе говорить все, что хотят. Власть в Украине не рискнет идти им навстречу. В конце-концов власти хочется самой руководить, а не быть марионетками.

Нужно быть пристальными, но особых страхов быть не должно.

Сегодня игра сосредоточена вокруг ГТС. Поскольку Россия идет обходными маршрутами, думаю, не будет большой беды, если Украина когда-то перестанет быть газотранзитным государством. Пусть Европа думает: либо им более выгодны абсолютно не оправданные экономически Северный и Южный потоки, – либо транспортировка газа через Украину. Если Украина займет такую позицию: нет – так нет, да – значит да, тогда мы выигрываем. Если будем дальше выпрашивать – ничего с этого не будет.

Александр Гудима, народный депутат, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства:

МЕДВЕДЕВ ПОДАЕТ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ ТАКИЕ СИГНАЛЫ, КОТОРЫХ ОНА ОТ НЕГО ЖДЕТ

В России сейчас президентская кампания. И аппетиты у них непомерные. После Харьковских соглашений они ждут от Украины чего-то не менее значимого.

Украину подталкивают к белорусскому пути.

Белорусы всегда плыли в фарватере России.

Медведев понимает: если власть в Украине не хочет европейского пути (как немцы и французы в судах доказывать России, что она не права с такой высокой ценой), а хочет добиться более дешевого газа ценой независимости, – то можно ей такие сигналы подавать. Поэтому ничего такого чрезвычайного в циничном заявлении Медведева мы не увидели.

Белорусский путь для Януковича и его команды не такой легкий, как для Лукашенко. Потому что в отличие от Лукашенко, который является диктатором, Янукович только хочет им быть. Там в парламенте не было препятствий. А нам нужно изменять закон о трубопроводном транспорте. А в условиях принятия или неприятия пенсионного закона такая боль на голову – это не просто.

Мы сегодня еще представляем для Европы какой-то интерес своим геополитическим положением. И для нее важна наша ГТС. Если бы вдруг случилось, что Янукович вместе со своим подконтрольным парламентом отдал половину ГТС России, мы бы в вопросах энергетической безопасности и для России, и для Европы перестали бы быть совсем интересными, мы были бы абсолютным нулем и с нами бы вообще никто не считался.

Александр Нарбут, эксперт по энергетическим вопросам:

ЯНУКОВИЧ ДОЛЖЕН ЧЕТКО ОТВЕТИТЬ МЕДВЕДЕВУ

Руководители Украины в один голос заявили, что белорусский сценарий для Украины недопустим.

Понятно, что под белорусским сценарием российские руководители имеют в виду не только интеграцию в Таможенный союз и передачу ГТС под контроль России, но и сдачу принципиальных экономических и политических позиций фактически под протекторат Москвы.

Чем мог бы «заинтересовать» украинский президент и его команда российских партнеров? Вынесением на переговоры вопросов, которые являются «особенными» для российской стороны. Например, относительно базирования ЧФ РФ. Кроме рамочного соглашения, еще необходимо решать вопросы технические. Думаю, Украина может существенно пересмотреть объем той инфраструктуры, которая может быть передана в распоряжение ЧФ.

Харьковские соглашения с украинской стороны никто не оспаривал. Хотя я считаю, что Конституционный суд мог бы оценить легитимность этих соглашений, если бы было такое обращение от народных депутатов. Ведь они принимались в условиях известного противостояния в ВР и при отсутствии значительного количества депутатов, чьи голоса были отданы за ратификацию.

Не только МИД должен высказываться по этому поводу. Мог бы и президент четко сказать: нуждается ли он в таких подсказках и советах, импонирует ли ему белорусский сценарий с теми результатами, какие мы видим в экономическом развитии Беларуси. Это и дефицит определенных товаров, и административное сдерживание цен, и готовность Беларуси отдавать свои последние стратегические активы за бесценок, чтобы только залатать пробоину, которая возникла в этой модели сотрудничества.

Опрашивала Анна Ященко