Декларация принципов

Дорогие мои соотечественники!

Поздравляю Вас с главным праздником нашего государства - Днем Независимости.

Сегодня в день 20-й годовщины Независимости Украины мы склоняем головы перед героями, положившими свои жизни за то, чтобы мы могли отмечать этот Великий Праздник!

Именно в такие дни нация должна чувствовать свою ответственность за судьбу и будущее собственной страны.

Вместо этого действующая власть предлагает сомнительные политические зрелища, показательные судилища, перемывание грязного белья, инспирированы идеологические конфликты.

Как правило, во всем мире такими методами пользуются политические силы, которые принято называть пятой колонной. Украина стала уникальной страной, в которой антигосударственные дела делаются самой властью.

Всех нас интересует лишь один вопрос: когда в стране восстановятся настоящие ориентиры и четкая стратегия национального развития?

Собственно для того, чтобы дать свой ответ на этот вопрос, я и обращаюсь сегодня к вам, уважаемые и дорогие мои соотечественники.

Закончится правление «пятой колонны» лишь тогда, когда мы вместе с вами сформируем альтернативу нынешней власти. Мы должны вместе создать образ сильного и действительно независимого государства, которое появится на украинской земле не когда-нибудь в далеком будущем, а строить которое мы продолжим сразу после того как сбросим власть орды.

Сделать это мы можем лишь объединившись вокруг принципов, определяющих ориентиры национального развития, вокруг которых независимо от возможных политических и идеологических отличий должно быть полное и безусловное согласие.

Этими принципами определяются также этические и мировоззренческие рамки, за которые, по моему мнению, не должен переступать ни один политик в Украине. Без определения таких рамок, а также четкого их соблюдения всеми ответственными политическими силами в Украине, невозможно будет вернуть доверие людей к государству, а также взаимное уважение и взаимопонимание с нашими зарубежными партнерами.

Наш народ и мировое содружество ожидают от Украины определенности в базовых вопросах. После этого народ и государство получат перспективу, а политические спекулянты потеряют почву для провокаций и манипуляций.

Такими принципами является:

1. Украинское государство - результат и продукт самоопределения украинского народа. Потому уважение и государственная защита всего культурного и исторического достояния украинского народа - святая обязанность всех ответственных политиков в Украине. К этому достоянию украинского народа относятся его язык, культура, традиции, память о национальных героях и всех освободительных движениях, которые ставили целью независимость Украины, свободу человека и социальную справедливость. Это - те ценности, которые веками утверждал украинский народ на собственной земле.

2. Государственный суверенитет и территориальная целостность Украины неприкосновенны. Любые посягательства на право Украины осуществлять полный контроль на всей территории государства и попытки вмешиваться в наши внутренние дела должны получать немедленную и категорическую реакцию. Положение Конституции об отсутствии иностранных военных баз на территории Украины является нормой прямого действия, которую политики должны не обсуждать, а выполнять, - всеми доступными им средствами.

3. Свобода слова та свобода убеждений, свободная конкуренция идей и программ - залог духовного и морального здоровья нашего общества, силы и действенности нашего государства. Украинский народ и украинский гражданин не должен жертвовать своей свободой в интересах вождей, партий или государственного аппарата.

4. Во внешней политике мы придерживаемся принципа европейского выбора Украины, который реализуется на основе национального достоинства, прагматизма и взаимного уважения.

5. Общий язык нужен людям для того, чтобы понимать друг друга. Когда мы общаемся между собой на бытовом уровне, то такое взаимопонимание возможно и при наличии многих языков. Но когда дело касается управления государством, судопроизводства, науки, политики, сообществу нужный единый язык. И таким языком в Украине может быть только украинский.

6. Наши внутренние региональные, культурные и языковые отличия - не повод для конфликтов идентичности, а ресурс нашего роста и взаимного обогащения. Культурное многообразие - очень благоприятный фактор для образования сильной и гармоничной украинской политической нации в кругу европейской цивилизации на правах ее органичной и равноправной части.

7. Вся государственная система должна быть сконструирована и подготовлена под главную цель - создание таких правил и порядков, которые дадут каждому гражданину Украины полностью реализовать свой потенциал, свои возможности, свою персональную миссию в своей собственной стране.

8. Основным препятствием для оздоровления украинского общества, политики и экономики является сегодня действущая в Украине диктатура олигократии. С помощью денег, подконтрольных масс-медиа и прямого насилия, покрываемого правоохранительной системой, этот монстр душит все живое и независимое. Олигократия превратила в своих рабов и прислужников не только миллионы рабочих, крестьян, но и интеллигенцию, политиков, государственных служащих. Потому первоочередной политической задачей является свержение диктатуры олигократии. Это значит - убрать ее представителей из органов власти, ограничить их влияние на масс-медиа, обеспечить открытость и общественный контроль их деятельности, прекратить раздел государственной собственности между представителями олигархии, заставить их жить и работать по законам единым для всех предпринимателей, вернуть украденное и незаконно присвоенное.

9. Инструмент, с помощью которого олигархия правит страной, - это коррупция. На коррупционном налоге богатеют десяток мафиозных семей, на нем живет продажная армия чиновников, стражей порядка, судей, политиков и обслуживающий их криминал. Все другие граждане в нашей стране - плательщики этого позорного коррупционного налога. Мы должны построить другую Украину - Украину без коррупции. Для этого нам нужно дать обществу прозрачные и справедливые законы, воспитать и привести в органы власти порядочных и профессиональных управленцев, а также преодолеть силу привычки, сознание миллионов людей, которые привыкли давать и брать.

10. Власть Януковича создала, централизовала и взяла под контроль существующие в стране коррупционные потоки, она на них держится, ими питается и ради их сохранения пойдет на любые преступления. Все, кто в эту систему не включится, будут просто выброшены. Поэтому для всех порядочных людей в Украине появляется выбор - или борьба, или путь в никуда. Свержение режима Януковича конституционным путем - это первое и неотложное условие для реализации всех других принципов оздоровления общества и национального развития Украины.

Консолидация общества и большинства здоровых политических сил в Украине на основе ясных и понятных принципов нашей внутренней и внешней политики возможна и жизненно необходима. Она откроет путь для поступательной и целеустремленной работы, создаст условия для творческого самовыражения и свободной конкуренции идей, программ, персональных и коллективных политических амбиций.

Нужно не только объединится вокруг таких принципов, но и руководствоваться ими при разработке и принятии своих решений, будущей законодательной и административной работе в органах власти, в соответствии с предоставленными Украинским народом полномочий.

Верю в нашу общую победу! Да благословит Господь всех вас.

Слава Украине!

Юлия Тимошенко