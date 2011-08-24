На Майдане сегодня будет шоу духовых оркестров и музыкальный марафон

На Майдане Незалежности в Киеве сегодня в рамках праздничных мероприятий к 20-летию Независимости Украины состоится шоу духовых оркестров и музыкальный марафон.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете, в течение всего дня в центре столицы работают три дневные сцены (на Крещатике, на Софийской и Михайловский площадях) и вечерняя центральная сцена на Майдане Незалежности, на которой состоится шоу лучших военных духовых оркестров.

В то же время на Крещатике действуют 10 игровых площадок для детей и взрослых. Проходит яркое шоу уличных театров. Для молодежи работает сценическая площадка «U-20», на которой проходят спортивные мероприятия по мини-футболу, стритболу, показательные выступления по брейкдансу. Для сторонников пения установленная площадка украинского караоке. Также на Крещатике проходят мероприятия в рамках «Евро-2012», где можно увидеть макеты и фото лучших стадионов Украины.

Специально к 20-й годовщине Независимости Украины на Крещатике построили стену высотой 3 м и длиной 70 м, на которой 20 команд графити-художников из разных городов Украины создают выставку графити на тему «20-летие Независимости Украины».

Для сторонников фольклорного искусства на Софийской площади установлена сцена «Фолк мюзик», на которой выступают народные коллективы, а неподалеку, на Михайловской площади, продолжается концерт лучших украинских хоровых коллективов.

После завершения шоу лучших военных духовых оркестров, в 18 часов на вечерней центральной сцене Майдана Незалежности начнется праздничный музыкальный марафон, в котором примут участие популярные украинские исполнители: София РОТАРУ, РУСЛАНА, Тина КАРОЛЬ, ПОТАП и НАСТЯ, «Танок на Майдані Конго», ДЖАМАЛА, «Мэд Хэдс», «Братья Карамазовы», «Друга Ріка», ГАЙТАНА, ЭРИКА, Александр КРИВОШАПКО и др.