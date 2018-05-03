Левко Лукьяненко: Люди выбирали коммунистов, потому что были рабами

20 лет назад на Софиевской площади в Киеве он зачитал украинскому народу акт провозглашения независимости Украины, который сам собственно и написал. Символично, что независимая Украина родилась в день его рождения – 24 августа.

Борьба за украинскую независимость сделала его многолетним узником советских лагерей и тюрем. Но даже там, в неволе, он продолжал бороться за права политзаключенных да еще и информировать об этом Запад.

Он не стал первым Президентом независимой Украины. Но отдал за нее намного больше, чем Кравчук.

Он был и послом, и народным депутатом.

Сегодня он отошел от политики. Но продолжает активно занимается общественной деятельностью, посещает конференции и круглые столы, много пишет.

Накануне 20-летия Независимости мы пообщались с одним из самых пылких патриотов Украины – Левко Лукьяненко.

ЯНУКОВИЧ ЗАБОТИТСЯ НЕ О ШАХТЕРАХ, А ОБ ОЛИГАРХАХ. ОН И САМ УЖЕ СТАЛ ОЛИГАРХОМ

Левко Григорьевич, вы всю свою жизнь посвятили борьбе за независимость Украины. Такой независимости хотели вы, такой ли видели свободную Украину 20 лет назад?

Я никогда такого не представлял.

Я принадлежу к людям с критическим складом ума. И я понимал, что переход от состояния колониального к независимости будет связан с трудностями, и некоторое время будет хуже для людей, чем было при колониальном состоянии. Как пример, сельский хозяин перестраивает дом. Он старый развалил, а новый еще не построил. И живет или у соседа, или в какой-то лачуге. Ему хуже, чем было в старом доме, но вскоре он перейдет в новый.

Мы вышли из Советского союза мирным способом, но Россия ужасно нам вредила и наносила огромные экономические удары. Они хотели, чтобы народ Украины, очутившись в голодном состоянии, взбунтовался и закричал: давайте назад власть Москвы. Но народ наш мучался, голодал, но не кричал.

Когда я сидел в тюрьме и думал о независимой Украине, никогда не мог представить, что может быть такое разрушение экономического потенциала. Ведь часть прежней номенклатуры были настоящими врагами независимой Украины и преднамеренно уничтожали производство, людей выгоняли с работы и еще и насмехались: вы хотели «самостийности», вот имеете! И таких было много

Я не думал, что так глубоко зомбирован наш народ. Я думал, что он понимает антиукраинскую природу империи, и самой коммунистической власти. Оказывается, я глубоко ошибался, как и все наши политзаключенные. Мы судили по себе. Думали: мы поняли – и весь народ понял.

Мы, политзаключенные, давно потеряли все иллюзии и фантазии относительно коммунизма, социализма, справедливости, мы видели, что руководители империи создали себе отдельную жизнь. 270 миллионов живут одной жизнью, а партийная номенклатура и красный директорат – эксплуатирует их, очень хорошо себя обеспечивает и изолируется. И благодаря тотальной цензуре рассказывает басни о жизни. Мы видели реальность, а не картинки и мифы.

Эта зомбированность и повлияла на эти 20 лет. Луганщина постоянно присылала в Верховную Раду коммунистов, как собственно Запорожье, Харьков, Одесса, Николаев. Их избирали люди, потому что были рабами. У людей убили чувство национального сознания и гражданской активности. Партия сказала – значит так надо делать. Начальники сказали – значит так надо делать. Рабочий идет на завод и голосует так, как сказал директор. Это затормозило развитие самостоятельной Украины. Послушные люди голосуют за тех, кого им говорят. Так и наполнялась Рада партийцами, красным директоратом, руководителями совхозов... Первая Верховная Рада была наполнена коммунистическими функционерами, кегебистами. Вторая – красным директоратом, тоже воспитанным в коммунистическом духе. А такая Рада не хочет трансформировать Украину. Их устраивало то, что было. Они начали делить между собой заводы и фабрики, они становились частными предпринимателями. Они хранят мощную силу и власть над людьми и принуждают их голосовать за себя. Среди них еще было много московских шовинистов. Потому в Украине процесс трансформации и тянется очень медленно. Украина не столько развивается, сколько мучается в тех конвульсиях.

И сколько еще маяться?

Думаю, еще 10 лет.

20 лет Украиной правили не украинцы. Они сейчас удвоили и утроили свои капиталы за год, а люди беднеют. Даже до самого глупого человека уже доходит, что власть не заботится о народе. Проедьте по городам Донбасса – какие там ямы на дорогах. А там же творятся капиталы! Там они выплавляют сталь, продают ее за границу и за счет того накапливают миллиардные богатства. Почему они не поделятся хоть немного от тех миллиардов и не отремонтируют дороги? Не хотят, потому что чувствуют себя временными. Для них Украина чужая.

И у людей растет понимание, что власть чужая, она не заботится о народе, потому ее нужно сбросить. Но чтобы сбросить, нужно конкретизировать ненависть к власти. Пока еще центром всего этого является президент Янукович. Долгое время его на Донбассе считали своим человеком. Теперь люди начинают понимать, что он не наш, а олигархический. Он сам уже стал олигархом. И заботится не о шахтерах и рабочих Донбасса, а об олигархах. Потому от него отворачиваются.

...Ющенко нанес большой вред, потому что он посеял среди населения недоверие самих к себе. Это разочарование затормозило процесс прозрения. Но люди со временем поймут, что необходимо изменение. Возможно, это будет так, как было в 2004 году, или иным способом.

Чтобы независимое поколение завершило высшее образование, нужно больше 20 лет – где-то лет 25. И чтобы получить немного жизненного опыта, нужно еще лет 5. Тогда это молодое поколение заявит свои претензии на руководство Украиной. И тогда в борьбе молодого поколения новых политиков со старой бюрократией молодое поколение вытеснит эту власть, которая сегодня есть.

В интересах этой концепции играет еще и чисто физиологичный фактор. Каждый год отмирают носители антиукраинской коммунистической промосковской идеологии. И рождаются люди, свободные от коммунизма, от боязни ЧК, от боязни, что их за слово осудят и в Сибирь загонят. Сила носителей старой идеологии ослабнет, а новой укрепится.

ЧОРНОВИЛ НАРУШИЛ НАШУ ДОГОВОРЕННОСТЬ

Почему в 1991 году ни ЧОрновил, ни Лукьяненко не стали президентами?

Где-то в конце августа 1991 года Чорновил был в больнице в Феофании. Мы поехали с Михаилом Горынем к нему и обсудили вопрос, как нам быть с выборами. Чорновил был в Народном Рухе, Горынь – в Республиканской партии (потом мы его отправили в Рух, чтобы радикализовать его), а я был председателем Республиканской партии. Решили, что будет баллотироваться Лукьяненко. Горынь предложил, Чорновил согласился. Я также был не против. А где-то через месяц Чорновил начинает играть свою отдельную игру. Он нарушил нашу договоренность трех. Мне неудобно было отступать, потому что мы уже настроили эту машину работы. Если бы он тогда сказал: лучше я буду, я бы согласился.

Но у меня было понимание, что никто из нас не будет президентом.

Почему?

Потому что сознание граждан Украины было ближе к Кравчуку, чем к Чорновилу и Лукьяненко. Мы за период заключения и борьбы за самостоятельную Украину отошли далеко от народа. Мы понимали, что Россия – это наш враг и она всегда будет стремиться к подчинению Украины. Кравчук был коммунистический руководитель. Людей воспитывали в коммунистическом духе. Люди Кравчука видели, знали. Нас легко было дискредитировать. Людям, которым привили, что национализм – это что-то плохое и враждебное украинскому народу, можно было сказать: они националисты, рецидивисты, враги украинского народа. Я действительно рецидивист, потому что дважды меня судили за политику.

На Кравчука работали все коммунисты. Формально они были якобы не были коммунистами, потому что компартия была запрещена, но по духу они были “свои”. Районные, областные и центральные газеты поддерживали Кравчука, то же было с типографиями, радио и телевидением, которые находились в руках прежних коммунистов. Возможности Кравчука были не сравнимы с нашими. Все свидетельствовало о том, что первым президентом будет Кравчук.

Но я не жалел. Я объездил 24 области за те месяцы. Я каждый день выступал по 4-5 раз перед разным людьми. А людей собирались тысячи, не то что сейчас – 100 человек тяжело собрать. Я заканчивал речь такими словами: вы меня можете избрать президентом или не избрать – воля ваша, но молю вас, прошу – проголосуйте за независимость Украины.

Думаю, что есть капелька и моего вклада, что больше, чем 91% граждан проголосовали за независимую Украину.

Первым президентом должен был стать представитель коммунистической партии – это закономерно. Вторым президентом неминуемо должен был быть представитель красного директората, которым был Кучма. Потому что уже партийная система ослабела, а красный директорат начинал набирать силы – власть от политиков переходит к экономике. И ничего нельзя было изменить. Это общая закономерность.

РЕАЛИЗОВАНО ТО, ЗА ЧТО Я БОРОЛСЯ, ЗА ЧТО Я СИДЕЛ, ЗА ЧТО Я МУЧАЛСЯ, О ЧЕМ Я МЕЧТАЛ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ

С чем к вам пришла независимость? Помните тот день?

Когда началось ГКЧП, Народная рада организовала заседание в Союзе писателей. С 19 августа мы там работали. А 22 августа, когда стало ясно, что гекачеписты проиграли, пошли в Верховную Раду и там на третьем этаже собралась половина членов Народной рады. Выступают один, второй, третий и предлагают: пока коммунисты растеряны, потому что они заигрывают с нами и хотят вступить в Народную раду, давайте мы подготовим и протолкнем важные законопроекты, потому что они пока будут голосовать.

Я послушал, встаю и говорю: давайте сделаем что-то другое. История дает нам шанс провозгласить Украину независимым государством. Это чрезвычайно благоприятные обстоятельства и мы не можем их упустить. Они послушали и согласились. И поручили мне написать документ. Это было где-то в 10:30, и в 12 часов я должен был вернуться с проектом документа. Я поднялся, думаю, нужно кого-то взять для компании. И предложил Сандуляку. Он не был депутатом Верховной Рады, а был депутатом Верховного Совета СССР и имел право быть с совещательным голосом на наших совещаниях.

Я ему предлагаю написать самый короткий документ. Ничего не должно быть лишнего. Должно быть минимум слов. Не должно быть дискуссионных терминов. Потому что иначе начнется их обсуждение, оно может затянуться. Обсуждение могут отложить, страх у коммунистов пройдет и утопим все. А мы должны провозгласить независимую страну. Он согласился.

Я достал тетрадь и начал писать. Пишу Универсал. Думаю, а что такое универсал? Это нормативный акт Украинской народной республики, и Гетьманщины, и Казачества. Начнут обсуждать: ага, универсал – это петлюровщина, а Петлюра – враг украинского народа. Не годится. Закон. Тоже не годится, потому что это нормативный акт длительного действия. А нам нужно что-то одноразовое. Так вышел Акт. Начал писать. На 12 часов проект был закончен. Мы пошли в Народную раду. Внесли некоторые поправки. В начальном тексте я написал о возрождении украинского государства. А кто-то говорит: а какое это государство мы будем возрождать – петлюровское, мазепинское или какое? Возрождать – это тема для дискуссии. Поэтому зачеркнули и вместо возрождения написали провозглашение. Очень умная поправка.

Подготовили документ, передали в секретариат и на 24 августа была созвана чрезвычайная сессия ВР. Зачитали этот документ и Гуренко (Станислав Гуренко – первый секретарь ЦК КПУ) попросил совещания с коммунистами. Он предложил им проголосовать за этот акт. Кравчук поставил на голосование и проголосовало огромное конституционное большинство. Мы подхватились, обнимались.

Что вы почувствовали в тот момент?

О-о! Вы знаете, это был самый счастливый день в моей жизни. Реализовано то, за что я боролся, за что я сидел, за что я мучался, о чем я мечтал всю свою жизнь. Причем при моем непосредственном участии. Мы выскочили тогда на площадь перед зданием Верховной Рады. Там было тысяч 30 человек. Они нас приветствовали. Потом мы пошли на Майдан Независимости, поздравили народ. Вернулись к ВР, приняли постановление о введении акта о независимости. А вечером на Софиевской площади собрался всеукраинский митинг. Уже стемнело. Были заполнены все прилегающие улицы – негде было даже яблоку упасть. И с трибуны я зачитал Акт провозглашения независимости Украины всему украинскому народу.

Потом приехал домой. Смотрю, а жена уже все приготовила: бутылка вина стоит, водка, закуска. Я спрашиваю: что это такое? А она говорит: так твой День рождения! А я совсем забыл, настолько был занят. Тут открываются двери заходит член центрального провода Украинской республиканской партии. И мы отпраздновали день рождения Украины как независимого государства и мой день рождения.

Почему вам запретили выступать на Всемирном форуме украинцев, который недавно проходил в Киеве?

Мне позвонил Павлычко и говорит: я бы тебя просил, чтобы ты не просился на выступление. Я говорю: как это так? Я написал Акт провозглашения Украины независимым государством, и мне не дают выступить. Он объясняет: власть сужает форум, будет маленькое представительство диаспоры, потому важно дать слово представителям от разных стран.

У них было предположение, что будет выступать Янукович. И они, чтобы Лукьяненко не испортил форум, (потому что если бы я там выступил, то бесспорно выступил бы с критикой), хотели не дать мне слова.

Что-то подобное было при президентстве Кучмы. Когда стало ясно, что я буду выступать, Кучма убежал из президиума. Но я тогда сказал все, что думал.

И ИЗ-ЗА РЕШЕТКИ МОЖНО РУКОВОДИТЬ

Вам, Кличко и многим другим известным и неизвестным украинцам не позволили взять Юлию Тимошенко на поруки. Как вы думаете, почему?

Мы имеем в Украине поляризацию политических сил. С одной стороны имеем Партию регионов с коммунистами, которые продались ПР, – это собственно антиукраинская сила, которая не заботится о народе, а из другой – оппозиционные силы.

Оппозиция парламентская и внепарламентская. Юлия Владимировна возглавляет парламентскую оппозицию. Она, без сомнения, талантливый политик современной Украины. Среди украинских политиков она отличается своей политической опытностью, ораторскими способностями.

Понятное дело, Партия регионов хочет устранить лидера оппозиции. И она убирает с политического поля не только Юлию Тимошенко, но и Юрия Луценко – так же талантливого, способного политика презамечательного оратора, который умеет влиять на людей и остроумно отвечать. Следовательно смелость и опытность двух этих людей опасна для Партии регионов. Потому что и Тимошенко, и Луценко могут влиять на людей и мобилизовать массы.

Партия регионов знает, что она пришла к власти частично через одурманенность юго-восточных избирателей, но частично и через мошенничество. Около 12 миллионов проголосовали за Юлию Тимошенко, а немножко больше Януковича. Если бы мы имели справедливый суд, то, думаю, что победила бы Юлия Владимировна. В ПР просто мошенничеством накинули себе голосов и нечестным способом пришли к власти. Они это чувствуют. Потому для них оппозиция ужасно опасна.

Власть у нас - носители российско-азиатской политической культуры, для которой характерно, что высшей ценностью является государство, а не человек. Потому там всегда есть авторитарная власть, деспотическая, диктаторская. Они по природе своей не понимают, что такое демократия и хотят навязать что-то свое. А оппозиция сильная, значит нужно с ней бороться. Думая о своем будущем в 2012 году, они боятся этих двух людей и хотят их изолировать.

Как далеко готовы они пойти в этом желании изолировать? Вы думаете, и Тимошенко, и Луценко посадят?

Они действуют методом проб. Надавили на украинский народ и смотрят – какое сопротивление: большое или маленькое. Маленькое – ага, давайте дальше крутанем. Смотрят дальше – маленькое, ага, давай еще. Нет границы, где они могут сами остановиться. Их может остановить только сила. Потому в ряду их антиукраинских акций есть и сдача обогащенного урана и продление пребывания российских войск. Арест Юлии Владимировны - это то же закручивание гайки. Крутанули и смотрят – какое сопротивление. И тут они немного промахнулись.

Во-первых, они не думали, что Россия будет против ареста. Они же заигрывают с Россией, а она вдруг не довольна. И, во-вторых, они не надеялись на такое массовое недовольство и сопротивление со стороны Запада.

Что они теперь сделают. Или они наплюют на то, что говорит и Запад, и Россия, арестуют, осудят и будут дальше держать. Или возможно и отступят. Тяжело сказать. Это зависит от того, как аналитики вокруг Януковича ему насоветуют.

Запад вроде сказал, что они могут блокировать финансовые счета. Если бы Запад не просто сказал, а начал бы это делать – это бы остановило. Потому что в конечном счете – все они воры и имеют воровские счета в западных банках. Это было бы реальным ударом по ним.

Но у Партии регионов тоже есть умные политики. И они мостят себе мостик для отступления – пытаются забрать как можно больше предприятий в свои руки, забрать у мелких предпринимателей и присвоить себе.

Арестом они не очень и изолируют и Тимошенко, и Луценко. И из-за решеток можно руководить. Но конечно не так активно, как на свободе. Причем реально эти процессы поднимают уровень авторитета Тимошенко и Луценко, их рейтинг растет, а рейтинг Януковича падает.

ЕСЛИ Я ПОГИБНУ, НАЙДЕТСЯ КТО-ТО ДРУГОЙ, КТО ПОДНИМЕТ ФЛАГ БОРЬБЫ И ПОНЕСЕТ ЕГО

Каким образом в лагерях вам удавалось не только бороться за права узников, но и информировать об этом общественность, и прежде всего Запад?

Эта возможность появилась не сразу. В 1961 году нас арестовали и об этом никто не знал. Не знали в 1962 и 1963 годах, и только в 1964 году появилась первая информация о нашей партии. Один киевский кегебист рассказал Ивану Горничному, и тот пустил это дело в патриотическую среду.

В августе 1965 года состоялись первые аресты украинских националистов, которых в России называют диссидентами. (Но диссиденты правильно говорить в отношении россиян и не правильно в отношении украинцев. Потому что всех украинцев следователи классифицировали как националистов. Это были обычные советские люди, просто с национальным сознанием).

Интеллигенция, которую арестовали в 1965 году, и в 1966 она приехала в концлагеря, имела связи с Западом, переписывались. После хрущевской оттепели уже немножко начались контакты с Западом. Это была маленькая щелка, через которую информация начала попадать на запад.

В лагерь, где я был, привезли Михаила Горыня. Я ему рассказывал в свободное время, кто где когда был арестован, как сюда попал. Он говорит: напиши все это, мы отправим. Я начал писать. Но когда мы были на работе, в бараках сделали обыск, и моя тетрадь исчезла. Я пошел к руководству и говорю: отдайте тетрадь, там конспекты из советских книжек (я действительно читал и что-то конспектировал, а между конспектированием еще и списки понаписывал). “Я вижу, как вы Салтыкова-Щедрина конспектируете – Салтыков-Щедрин никогда не знал, сколько здесь узников сидит”, – сказали мне и тетрадь не отдали.

Я снова начал писать. И второй раз попался. А на третий раз уже удалось. За это меня посадили на 6 месяцев в лагерную тюрьму. Мне удалось написать письма к Коротченко о том, как украинцев судят, как за национальные убеждения загоняют в лагеря, почему в Мордовии очень много украинцев, а в Украине очень многие россияне появляются. Дорого то стоило. Но такая была борьба.

Что вас спасало во времена заключения?

Каждый человек по-своему видит цель своей жизни. Если человек думает, что пришел на белый свет, чтобы жениться, родить детей, дать им хорошее образование, построить дом, то если бы его посадили в тюрьму – это для него была бы трагедия.

Я себе положил бороться за независимую Украину. Это для меня было высшей ценностью. Я был доволен, что меня не расстреляли. Раз меня не расстреляли, то я могу продолжать то, что я начинал. Я видел, что в любых условиях можно продолжать борьбу.

Я - казацкого рода и происхождения. А у них по всякому было. Бывало попадали на турецкие галеры в плен, их приковывали цепями и они там гребли. То был рабский труд, а они пели: “вже два роки у кайданах терпнуть наші руки, за що боже милосердний ти послав ці муки?” Я тоже в плену. Я не гребу на галере, а подвожу уголь в топку. Мне не так тяжело, как на галере, потому что их там еще нагайкой били, а меня не бьют.

Идея национальной свободы настолько мощная и большая, благородная и высокая, что за нее гибли во все века. И пока находятся лучшие дочки и сыновья нации, которые готовы умирать за эту идею, до тех пор нация живет. Я рассматривал себя как одного из продолжателей этой борьбы. Я считал, мне Господь Бог дал здоровье и силы продолжать эту борьбу.

Пока есть хоть один, кто поднимает желтый флаг над собой, до тех пор Украина не легла совсем, до тех пор она борется. Это меня держало. И не суть важно, сколько я проживу. Важно, чтобы я продолжил держать флаг борьбы. Если я погибну, найдется кто-то другой, кто поднимет этот флаг и понесет его.

Разговаривала Анна Ященко

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