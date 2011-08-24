Все киевские улицы от парка Шевченко до Крещатика перекрыли металлическими заборами

Все столичные улицы, которые ведут от парка Шевченко к Крещатику и Майдану Незалежности, перекрыты металлическими заборами и кордонами милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, работники правоохранительных органов исключают возможность прохода сторонников оппозиции на Майдан Незалежности.

Как сообщал УНИАН, невзирая на запрещение суда проводить акции оппозиции в любых местах, кроме парка Шевченко, участники митинга намеревались идти шествием к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которую они утвердили.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны к Администрации Президента. Также улица перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Участникам митинга не удалось пройти через кордон милиции, и они начали расходиться.

После этого организаторы шествия призвали людей небольшими группами по разным улицам проходить на Майдан Незалежности, где в 17.00 планируется продолжение митинга по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.