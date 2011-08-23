Янукович дал Ступке Героя Украины

18:20, 23 августа 2011
Политика
1378

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Державы художественному руководителю Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, народному артисту Украины Богдану СТУПКЕ.

Соответствующий указ (№ 838/11) размещен на официальном сайте Президента.

Звание присвоено за выдающийся личный вклад в обогащение национального культурно-художественного наследия, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter