Янукович дал Ступке Героя Украины
18:20, 23 августа 2011Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Державы художественному руководителю Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, народному артисту Украины Богдану СТУПКЕ.
Соответствующий указ (№ 838/11) размещен на официальном сайте Президента.
Звание присвоено за выдающийся личный вклад в обогащение национального культурно-художественного наследия, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство.
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