Киреев в 9-й раз отказался отпустить Тимошенко - плохо себя ведет

Печерский районный суд Киева в очередной раз отказался изменить меру пресечения для экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и освободить ее из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суда зачитал судья Печерского райсуда Киева, председательствующий по делу Ю.ТИМОШЕНКО Родион КИРЕЕВ.

Он отметил, что в своем ходатайстве защита Ю.ТИМОШЕНКО не привела обстоятельств, которые бы позволяли изменить меру пресечения.

Кроме того, в своем решении судья указал, что подсудимая не реагирует на замечания, которые ей высказываются во время судебного заседания, и продолжает пренебрежительно относиться к суду.

После этого Р.КИРЕЕВ объявил перерыв в заседании суда до 14 часов 23 августа.

Суд объяснил это тем, что это время предоставляется Ю.ТИМОШЕНКО для того, чтобы она имела возможность подготовиться к заседанию.