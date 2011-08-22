Прокурор: Тимошенко хорошо выглядит, и врачей к ней присылали

Государственный обвинитель Лидия ФРОЛОВА считает, что Печерский райсуд Киева обеспечил подсудимой экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО право на получение медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом Л.ФРОЛОВА заявила журналистам во время перерыва в судебном заседании, на котором рассматривается уголовное дело Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня судом обеспечено ей право на оказание медицинской помощи. Еще на прошлой неделе по ходатайству прокурора судорог было решено о направлении специалистов из Минздрава для проведения медицинского обследования подсудимой. Но, об этом заявила сама подсудимая, Ю.ТИМОШЕНКО трижды отказывалась от обследования, и настаивала на присутствии только личного врача. Считаю, что нет оснований говорить о нарушении права на медицинскую помощь», - сказала прокурор.

По словам Л.ФРОЛОВОЙ, подсудимая заявляла о том, что у нее симптомы неизвестной болезни, возможно, из-за этого суд решил вопрос о комиссионном обследовании для выяснения реального состояния ее здоровья.

На вопрос журналистов, как на сегодняшний день выглядит подсудимая, Л.ФРОЛОВА ответила: «Она выглядит так, как выглядела в начале судебного процесса. Лично я не заметила изменений на ее лице, хорошо выглядит».

Как сообщал УНИАН, утром 18 августа защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

В свою очередь, прокурор попросил суд дать разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьер-министра в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.

В то же время судья не разрешил врачу, которому экс-премьер доверяет и который прибыл на заседание, осмотреть Ю.ТИМОШЕНКО в помещении суда.

20 августа пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО в третий раз отказалась от проведения медицинского осмотра специалистами Минздрава.

Сегодня утром защита экс-премьера заявила об ухудшении состояния ее здоровья и в очередной раз настаивала на срочном допущении к ней личного врача, однако судья не удовлетворил это требование.