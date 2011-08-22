Ющенко думает, что Тимошенко хотела «кинуть» Путина

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не считает политическим судебный процесс по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью изданию “КоммерсантЪ-Украина” (№129 (1403)).

На просьбу определить, можно ли говорить о правовом процессе в контексте того, что происходит в Печерском суде, экс-Президент сказал: “Ну, знаете, если так ставить вопрос, тогда мы должны признать, что не готовы решать проблемы политической коррупции. Что нам не нужны суды, и что можно судить только по политической окраске. Тотальная коррупция в Украине начинается не с шофера, не с председателя сельсовета, а с самых высоких кабинетов власти. И если вы действительно хотите бороться с коррупцией, рано или поздно вам придется привлекать к ответственности тех, кто занимал первые кабинеты”.

В.ЮЩЕНКО провел паралель между судом над Ю.ТИМОШЕНКО с процессом над экс-Президентом Франции Жаком ШИРАКОМ. “Экс-Президента судят за то, что он нанял на работу однопартийца 20 лет назад, когда еще был мэром Парижа. И знаете, там я ни разу не слышал, что это дело – политическое. А у нас страна получила газовый договор с базовой ценой $450 на 10 лет, оставив ставку транзита на уровне в 3-4 раза ниже европейской. И вы называете это не правовым, а политическим вопросом?!”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что ожидает от суда денонсации газовых соглашений между Украиной и РФ от 19 января 2009 года. «Я считаю, что это должно быть главной задачей суда – не персонификация процесса, а решение проблем, которые на 10 лет формируют экономическую и социальную напряженность в стране. Мне бы хотелось, чтобы суд поставил вопрос об отмене газового соглашения или отдельных, наиболее проблемных его положений», - сказал экс-Президент Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, решение суда должно, как минимум, подтолкнуть действующую власть к снятию проблемы через международный арбитраж. «Тем более, что в истории было немало подобных прецедентов – и немцы, и поляки выигрывали у "Газпрома" иски по поводу некорректных договоров», - отметил он.

Экс-Президент также высказал уверенность в том, что если бы Ю.ТИМОШЕНКО стала главой государства в 2010 году, она изменила бы содержание газового контракта с Россией.

На вопрос, что, по его мнению, лидер «Батькивщины» была намерена делать в случае победы на президентских выборах, В.ЮЩЕНКО ответил: “Кинуть ПУТИНА, еще что-нибудь сделать... Уверен, ответ был бы! Я с уверенностью говорю, что и при другом президенте никто бы не жил с этим соглашением”.

По словам В.ЮЩЕНКО, он не ставил себе целью свидетельствовать в суде против Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку считает, что так поступать “мелко и недостойно”. “Я – свидетель по уголовному делу, и моя цель – помочь суду найти истину. Президент должен прийти, положить руку на Библию и сказать правду – приятна она или нет”, - сказал В.ЮЩЕНКО, объясняя, почему пришел в Печерский суд, не смотря на то, что соратники по партии просили его отказаться.