Вехи недели. Янукович загнал себя в угол, Тигипко обессилел, Тимошенко не дают врача

Обессиленный Тигипко

Вице-премьер Сергей Тигипко практически без обсуждения с однопартийцами, поверившими в 2009 году в перерождение бывшего комсомольского вожака в серьезного политика, объявил о вхождении «Сильной Украины» в Партию регионов. Поскольку в таких случаях срабатывает правило «вход рубль, выход – два», ожидать обратного хода от «сильного украинца» не приходится.

Доподлинно неизвестно, что подтолкнуло Тигипко к демонстрации слабости собственной политической позиции – то ли угроза расстаться с вице-премьерским портфелем, то ли заметное падение рейтинга партии, финансируемой во многом из его собственных средств, то ли возможность уголовного преследования за какие-то былые грехи. Те, кто видят в Сергее Леонидовиче потенциального нового вождя «регионалов», наверное, забыли, что его уже приглашали в качестве наемного менеджера в партию «Трудовая Украина» еще при Кучме. Чем этот ангажемент закончился – хорошо известно. Да и продвигать политика, покинувшего Виктора Федоровича после второго тура президентских выборов в 2004-м, Янукович вряд ли станет.

Янукович в тупике

Главе государства сегодня есть над чем подумать. Во-первых, найти преемника умершему крымскому премьеру Василию Джарты, сумевшему навести на полуострове железный макеевский порядок. Вот только поддерживать его объективно некому. Прозвучавшие в прессе кандидатуры вызывают скорее недоумение, чем являются поводом для обсуждения. В Крыму слишком много проблем, чтобы назначать туда временщика, а кадровый реверанс перед местной элитой может привести к масштабному переделу сфер влияния на полуострове.

Но главное, что, судя по всему, заботит Януковича, - это что делать с оппозицией. Красиво пересадить ее с помощью суда явно не удается. Словно прикрываясь от шквала обвинений с Запада, он все заявляет, что лет через 10 Украина станет членом ЕС.

Арест Юлии Тимошенко заметно осложнил переговорный процесс подписания амбициозного соглашения об ассоциации Украина – Европейский Союз. Сама лидер «Батькивщины» заклинает европейских лидеров дать нашей стране шанс, но ее союзники из Европейской народной партии могут превратить процесс его ратификации парламентами стран ЕС в хождение по мукам.

Страдающая от неизвестного недуга экс-премьер требует допустить к ней личного врача, но пенитенциарная служба готова пригласить только комиссию из Минздрава. И ситуация вокруг болезни Тимошенко отнюдь не идет на пользу заявленной Януковичем евроинтеграции.

Безрадостная встреча в суде

После показаний Виктора Ющенко по делу Тимошенко сложилось впечатление, что экс-президент немалую часть календарного отпуска посвятил подготовке к своему бенефису в качестве свидетеля. По крайней мере, Виктор Андреевич пытался не только звучать убедительно, но и уверенно топил бывшую соратницу, рассказав суду, что та и от цены в 250 долларов отказалась, и детали газовых соглашений от него скрывала. На его призыв заслушать показания российского премьера Путина и шефа Газпрома Миллера неназванный источник в Кремле ответил обвинением бывшего президента во лжесвидетельствовании.

Юлии Владимировне ничего не оставалось, как отказаться от вопросов к Ющенко, продемонстрировав, что политический резонанс для нее важнее ответного удара. К тому же подобное поведение вполне вписывается в линию защиты Тимошенко, небезосновательно утверждающей, что приговор ей вынесен заранее и совсем не судьей Киреевым. Для Ющенко же «Печерские откровения» могут стать «ударом милосердия», который похоронит все надежды на возвращение экс-президента к активной политической жизни. По крайней мере, Комитет сопротивления диктатуре уже потребовал от «нашеукраинцев» изгнать своего лидера из партийных рядов.

Евгений Магда