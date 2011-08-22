Тимошенко стало хуже

Защита экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО заявляет об ухудшении состояния ее здоровья и настаивает на срочном допуске к ней личного врача.

Об этом заявил журналистам возле Печерского райсуда защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Ситуация с состоянием здоровья Юлии Владимировны ухудшается. Я сейчас ее видел, и даже при внешнем осмотре видно, что ее состояние ухудшилось, в частности, увеличилось количество кровоизлияний. Она себя очень плохо чувствует, и не знаю, сможет ли вообще сегодня активно участвовать в процессе», - сказал он.

Ю.СУХОВ сообщил, что подал ходатайство о предоставлении возможности обследования Ю.ТИМОШЕНКО именно ее врачом, который десять лет наблюдает за ней, знает анализы крови, состояние здоровья, «и только он фактически может определить, ухудшилось ли состояние ее здоровья».

Защитник добавил, что Ю.ТИМОШЕНКО не хочет, чтобы результаты ее обследования стали известны другим лицам, в частности, работникам Министерства здравоохранения, поскольку они могут быть использованы с какой-либо целью.

«Она хочет обеспечение конфиденциальности, и это ее право, в частности, определенное законом о защите персональных данных», - сказал он.

Ю.СУХОВ напомнил, что статья 284 Гражданского кодекса предусматривает, что каждый человек имеет право на выбор врача по собственному желанию.

«Она не является осужденным лицом и имеет все конституционные права на надлежащее медицинское обследование», - подчеркнул он.

«Мы будем настаивать на том, чтобы обеспечили требования действующего законодательства и предоставили возможность надлежащего медицинского обследования», - резюмировал Ю.СУХОВ.