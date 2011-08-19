Команде Януковича напомнили о судьбе ГКЧП

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ напоминает власти о судьбе августовского путча 1991 года и советует извлекать уроки из истории.

Об этом говорится в комментарии Н.КОРОЛЕВСКОЙ, переданном УНИАН.

«Ровно 20 лет назад в Москве произошел августовский путч, когда представители высшего руководства СССР попытались вернуть страну в прошлое. Результатом стали массовые акции протеста, столкновения, человеческие жертвы. Члены ГКЧП даже танками не смогли повернуть колесо истории. Это важный урок для всех политиков», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Сегодня, по словам депутата, мы стали свидетелями попытки вернуться в прошлое – к временам политических репрессий, использования суда в качестве карательного органа, а не основы правосудия. Ущемляются и другие свободы – собраний, митингов.

«Мы видим, как по всей стране местные власти пытаются помешать людям выходить на улицы и выражать свою позицию, как в связи с арестом Юлии ТИМОШЕНКО, так и накануне Дня Независимости. Это недопустимо», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат считает, что необходимо законодательно ограничить для судов основания, на которых они запрещают проводить митинги и демонстрации.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что «власть, которая не слушает свой народ, обречена на поражение».