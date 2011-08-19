Всемирный форум украинцев освистал Грищенко с посланием от Януковича

Делегаты V Всемирного форума украинцев, который начался сегодня в Киеве, протестовали против поздравления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в адрес их собрания.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на форуме министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО, который зачитывал поздравительное слово главы государства участникам собрания, два делегата съезда вышли на сцену и развернули транспарант с лозунгом “Бандократию – прочь!”.

К.ГРИЩЕНКО продолжал свое выступление, однако впоследствии другой делегат крикнул: “Сколько мы еще будем слушать этого московского москаля?!” Его поддержали и некоторые другие участники форума, которые начали скандировать ”Позор!”. Эти слова делегаты повторяли в течение выступления К.ГРИЩЕНКО несколько раз, в частности, участники собрания скандировали “Позор Президенту!”, “Позор Януковичу!”.

Некоторые делегаты призывали дать им возможность дослушать министра.

Также успокоить зал попытался председатель Украинского всемирного координационного совета Дмитрий ПАВЛИЧКО. Он сказал: “Мы все умеем кричать, но не умеем слушать и объединяться. В этом наша вина”.