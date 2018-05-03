Последний путь Джарты: Макеевка не видела таких грандиозных похорон

Город за свою историю похоронил много шахтеров, которых порой массово погребали в братской могиле, но Макеевка никогда не видела такой масштабности церемонии...

Вчера Макеевка хоронила своего земляка, своего бывшего мэра, председателя Совета министров Крыма Василия Джарты…

Таких грандиозных похорон этот шахтерский город, пожалуй, не знал никогда. Может, не совсем уместно говорить об убранстве, богатстве и роскоши на траурном мероприятии, но глаз резало изобилие…

Изобилие дорогих и очень дорогих венков, корзин и букетов из свежих роз, а также продуманное убранство зала прощания, большое присутствие в городе черных иномарок, строгая вышколенность молодых военных из президентской роты почетного караула и, конечно, повсеместное присутствие охранников в штатском.

Провинциальная Макеевка за свою историю похоронила уже немало погибших шахтеров, которых порой массово погребали в братской могиле, но никогда она не видела такой масштабности церемонии похорон.

Прощание с Джарты проходило на втором этаже в фойе театра юного зрителя, неподалеку от здания дежурили скорая и пожарная машина.

Ровно в 10 часов открылись двери ТЮЗа, и началась траурная церемония. Одежда и лица пришедших людей выдавали в них в основном чиновников. По обеим сторонам дорогого деревянного гроба были установлены Государственный флаг Украины и флаг Донецкой области, у изголовья покойного – его портрет и герб страны.

Родственники Джарты – мама, жена, две дочери, сестра, зять молча принимали соболезнования.

Журналистам позволили только около получаса посмотреть на церемонию и попросили удалиться из театра. За это время прошла смена почетного караула у гроба, и среди известных лиц первыми здесь были замечены глава МВД Анатолий Могилев, народный депутат-регионал Георгий Скударь, экс-губернатор Донецкой области Владимир Логвиненко, мэр Севастополя Владимир Яцуба, многие узнаваемые лица местных руководителей-однопартийцев. Немного неожиданным было присутствие представителей Донецкой облорганизации «Батькивщины» с венком от народного депутата-бютовца Гарегина Арутюнова.

После прощания на 13.00 было намечено отпевание покойного в Свято-Георгиевском соборе и на 14.00 церемония погребения на Казачьем кладбище.

Но журналистам пресс-служба облгосадминистрации объяснила, что «по просьбе семьи» никого постороннего в храм не пустят, поэтому сразу нас отвезли поближе к кладбищу и высадили ждать в каком-то грязном придорожном кафе «Поляна».

В Макеевке из-за похорон и приезда Януковича в центре города перекрыли или ограничили движение, поэтому из окна медленно движущегося автобуса нельзя было не увидеть нищету этого города… Облупленность стен домов, въевшаяся заводская черная пыль на фасадах зданий, разношерстность окон, и, главное, лица вымученных, скромно одетых прохожих, просто бросались в глаза…

Траурные ленты и спущенные флаги я заметила только на здании горсовета. Зато нигде не увидела привычных когда-то для Макеевки трамваев, которые просто исчезли в бытность мэрства Джарты.

Журналисты не попали в храм, куда приезжал президент, поэтому многие его и не увидели, но то, что Януковича в Макеевке ждали, – было видно по спешно отремонтированным дорогам. Мы знаем, что Макеевка особо «славится» в регионе своими разбитыми, разрушенными дорогами, но из-за похорон Джарты и приезда главы государства, в городе они были срочно частично отремонтированы. Пока мы сидели 2 часа в придорожном кафе, купив какие-то вафли, пирожки и пластиковые стаканчики с растворимым кофе, обо всем этом нам рассказали тамошние водители. Они также сказали, что в Макеевке, особенно в шахтных поселках, люди практически не видят дома воды, которую подают порой на 2 часа в сутки; во дворах микрорайонов тлеют и не вывозятся мусорные свалки; люди обеспокоены намеченным закрытием школ в отдаленных районах, скудностью местных больниц… А по трассе Донецк – Макеевка мимо кафе одна за одной пролетали колоннами дорогие автомобили высокопоставленных чиновников, спешивших попрощаться с Джарты.

Церемония погребения на кладбище началось в 14.20. Но до этого вдоль дороги – от входа на кладбище до места погребения, массово выстроились женщины с венками в основном от различных предприятий и организаций, в том числе крымских. Эти женщины, участвующие в траурном событии, не скрывали, что все они работают в различных Макеевских райисполкомах.

Могила для Джарты была выбрана на небольшой асфальтированной площади, где ранее намечалось строительство часовни. Работники кладбища рассказали, что на этом месте в свое время был установлен памятный знак, и уже больше года, как залит фундамент под часовню. Теперь же этот камень убрали, а фундамент прикрыли тканью, которая вписалась в траурное оформление места погребения. Здесь же была сделана сцена, прикрыт асфальт, поставлен добротный навес от солнца, под которым расположились ряды стульев для родственников усопшего, а подготовленная для погребения могила внутри была выстелена шелковой черной, а сверху бордовой тканью. Приспособление для опускания гроба было механическим, и даже две широкие вазы, наполненные землей, стояли с совочками, чтобы землю не брать руками.

Конечно, ни на каких похоронах шахтеров, которые нередки в Донецком крае и тоже публичны и проходят с присутствием представителей власти, журналисты не видели и доли подобного.

Перед тем как привезли гроб из храма, на кладбище тренировались, выполняли различные команды на движение молодые военные из роты почетного караула президента Украины. Их из Киева в Макеевку самолетом прибыло 97 человек – три группы: караульная, салютная и та, что несет гроб.

На кладбище, на церемонию погребения, пришли не все – Янукович ограничил свое участив в похоронах посещением храма, также журналисты не заметили среди пришедших и нового губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого.

Здесь присутствовали первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, первый заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Бурлаков, народные депутаты Украины от Партии регионов Виктор Турманов, Владислав Лукьянов, Александр Васильев, Александр Ефремов, а также представители Кабмина – Анатолий Близнюк, Юрий Хиврич и др.

Траурный митинг вел мэр Макеевки Александр Мальцев.

Он напомнил, что его с Джарты связывали многие годы совместной работы, «роднил наш родной город». «Василий Георгиевич всегда любил повторять: все дороги ведут домой. Он был настоящим патриотом родной Макеевки, но вряд ли кто мог предположить, что его последний путь домой проляжет так рано», - сказал Мальцев.

Клюев вспомнил, что они с Джарты «отработали не один год вместе, были в радости и в печали вместе, работали и во власти, и в оппозиции».

«Все те задачи, которые ставило перед ним руководство страны, Василий Джарты достойно выполнял. У него достойный путь – от слесаря до одного из руководителей страны», - отметил первый вице-премьер-министр.

Бурлаков подчеркнул, что «вся большая команда Василия Георгиевича, которая сегодня работает в Макеевке, Крыму, Киеве, других регионах Украины, мы все сегодня разделяем боль просто катастрофической утраты». Он сказал, что Джарты «действительно прошел яркой звездой через судьбу каждого, через судьбу каждого, кто был близко с ним знаком».

Епископ, митрополит Симферопольской и Крымской епархии Лазарь повторил, что «мы провожаем в последний путь замечательного человека и просим Господа дать ему покой, который он заслужил в своей жизни».

После последнего прощания и молитвы гроб с телом Джарты опустили в могилу под Государственный гимн Украины. Салютная группа роты почетного караула совершила несколько залпов.

Все участники церемонии молча, с тревожными лицами поспешили к своему транспорту.

Елена Колгушева, Донецк