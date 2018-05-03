Равнение на трибуну

И все-таки парад нужен. Государственный праздник, 20-летие Независимости, как же без парада? Это ведь фактически первая такая торжественная дата — совершеннолетие молодого государства. Люди должны увидеть его честь и славу, его оборонную мощь, его руководителей и предводителей, почувствовать ритм чеканных шагов в самом сердце столицы. До сих пор ведь так и было, а на юбилей не будет?!

Значит, нужно строить трибуну. Там, где и всегда, под величественным монументом Независимости. На трибуне должны стоять все четыре президента нашего государства и принимать парад.

Не хотят военный, на военный нет денег, — так у нас ведь есть целая армия государственных мужей. 20 лет работали, проводили реформы, создавали демократическое правовое государство, занявшее достойное место в мире.

Стройными рядами должны пройти депутаты всех созывов во главе со спикерами, помощниками и заместителями, со всем штатом и аппаратом Верховной Рады, фракциями и комитетами, тушками и перебежчиками. Секретариаты и Администрации всех президентов, с отделами и коллегиями, нацсоветами и консультантами, пресс-секретарями, советниками и референтами. Министры всех правительств во главе с премьер-министрами, судимыми и не судимыми, здесь сущими и где-либо. Все развесистые ветви власти, на которых плотно уселись руководители и управленцы всех рангов и специализаций. Словом, все то воинство, благодаря которому Украина триумфально завоевала четвертое место среди худших экономик мира и по разным показателям догоняет если не Гвинею, то Гондурас. Чтобы народ мог увидеть, кого он кормил и содержал 20 лет, чьи заседания, льготы и заграничные вояжи, государственные дачи и курорты так щедро оплачивал. И чтобы задумался, в конце концов, стоит ли кормить такую армию еще 20 лет.

Должна продемонстрировать свои достижения судебная ветвь власти, генеральные прокуроры и заместители, судьи, следователи, а также милиция, Служба безопасности, все отделы и подразделения государственной охраны, — тоже целая армия, стоящая на страже законов и призванная уберечь общество от внутренних и внешних угроз. Высоко над собой они должны пронести портреты Гонгадзе и Александрова, Чорновила и Гетьмана, всех убитых и замученных в милицейских участках, умерших и исчезнувших при невыясненных обстоятельствах. Да и самоубитого двумя выстрелами в голову Кравченко, и Кирпы, и Кушнарева, чьи загадочные гибели многое бы прояснили в черных кроссвордах нашего правосудия.

Конституционный Суд в красных мантиях должен был бы нести перевернутую вверх ногами Конституцию, истолкованную на разные лады в зависимости от текущих нужд власти.

Должны пройти судьи-колядники с сумками денег наперевес, пойманные и не пойманные на горячем функционеры и коррупционеры, каждый с клеймом своего преступления, держа равнение на президентов своей страны, тоже стоящих на трибуне с вывесками на шеях, — кто и что сдал за эти 20 лет. Кто флот и ядерное оружие, кто промышленность и стратегические объекты, кто Оранжевую революцию, кто вообще Украину.

Так что, видимо, это было верное решение — отменить военный парад, поскольку раньше, было, хоть приедет президент какого-нибудь из соседних государств, поздравит султан Брунея. Все-таки международный уровень. А теперь даже президент России вряд ли бы приехал. Потому что как ни сдавай Украину, все равно братскому государству хочется, чтобы ее просто не было. И в Европе теперь мы — изгои, приличные политики со здешними на трибуну не станут.

Да и народ у нас несознательный. Еще прихватит с собой помидоров или яиц и забросает ими трибуну, несмотря на растущую дороговизну, или смоет кого мощной струей из бранспойта. А так стоит себе молча по обе стороны Крещатика до самого Майдана, смотрит на этот парад, который давно уже назрел, и делает свои выводы.

Отдельной колонной должны пройти заслуженные люди Украины, во всем блеске орденов и медалей, очевидно, потупив головы, потому что некоторые все-таки добросовестно работали, а результата не видно, перемололо в пасти системы. Инкорпорированные в эту колонну, должны пройти Герои Украины, желательно — пронумерованные, потому что если в Украине столько Героев, то это количество должно ведь когда-то перейти в качество и преподать убедительные примеры героизма.

Должны пройти рейдеры в черных масках, вооруженные ломами и пистолетами.

Директора шахт с тысячами гробов погибших за эти годы шахтеров.

Банкиры, согнувшись под бременем денег обманутых вкладчиков.

Промчать мажоры, давя всех на своем пути.

Должна пройти маршем пятая колонна с транспарантами «Руки прочь от русского языка!». Вслед — кликуши и попы с кадилами и проклятиями всем, кто не они. Должен бы вывести на парад свой «Всеукраинский союз воинских сил» тезка автомата Калашникова, что придало бы параду некий военизированный шарм. А также должны продефилировать все видимые и невидимые блоки «Русского единства», шовинисты и ксенофобы всех мастей, и во всеуслышание, наконец, откровенно озвучить свое кредо: «Украина для русских!»

Во всем многообразии знамен должны пройти мимо трибуны все наличествующие в Украине партии, все, сколько ни есть, что-то около двухсот, больших и малых, и совсем мизерных, и с авторитетными лидерами во главе, даже если какой-то лидер возглавляет сам себя.

Гордо и величаво должны пройти «протывсихи» с осатанелой вдохновительницей «протывсихства» на метле.

И над всем этим в киевском небе проплывают яркие воздушные шары — оранжевые, бело-голубые, бело-красные, сине-желтые и совсем красные. Из них приветливо выглядывают олигархи и с родительской усмешкой машут народу рукой.

Напоследок из космоса спустится киевский мэр, увешанный амортизирующими пакетами с китайской гречкой, приземлится на лестнице мэрии и споет любимому электорату в микрофон. Это будет художественная часть парада. Некоторые журналисты исполнят заячий зигзаг по пенечкам президентской резиденции. Пресс-секретарша Гаранта станцует грациозный пируэт с тортом, а Генпрокуратура лихо спляшет под «Мурку». Подписанты верноподданнических писем сделают акробатический номер — собачью стойку сервилизма. Депутаты-кнопкодавы сыграют виртуозные этюды голосования за отсутствующих коллег. Депутаты-костоломы продемонстрируют искусство боевых приемов. Министр образования будет жонглировать учебниками по украинской истории. Кариатида гуманитарной политики подопрет плечом рушащиеся своды нашей духовности. Звезда украинской эстрады, народная артистка Украины споет новый популярный хит «Я девочка твоя в шикарном авто». Парламентский дирижер одной рукой отдирижирует ораторию «Украина для людей», и нынешний наш премьер сыграет соло на газовой трубе.

Завершает всю эту праздничную феерию серый автозак, обклеенный портретами Юлии Тимошенко, который пропихивают сквозь протестующую толпу «Беркуты» и «Грифоны», облепив его, как черной икрой, своими касками, кому ломая ребра, кого сбивая с ног, кого волоча по асфальту.

За этим автозаком, как в России когда-то Пугачева, везут зарешеченную клетку с членом предыдущего правительства, экс-министром внутренних дел. Из других клеток выглядывают еще несколько фигурантов сюрреалистических судебных процессов.

Молодой перспективный судья Родион Киреев подмигивает народу бровью.

Верка Сердючка поет свой инвариант государственного гимна: «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так!»

Четыре президента на трибуне прикладывают руки к сердцам.

Страной проходит всеукраинская акция «Украина-20». Это, очевидно, какой-то новый тип отмечания государственных праздников. Судя по рекомендациям радио, это выглядит так: люди собираются в городах и селах возле почт, в праздничных национальных костюмах, нарисовав на лицах, руках или просто на бумаге цифру 20. Поют, танцуют и обмениваются пожеланиями.

Нетрудно догадаться, какими.

Лина Костенко, газета «День»