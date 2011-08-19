Глава ВКУ: власть унижает Украину судом над Тимошенко

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призывает Печерский районный суд Киева освободить экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений ЧОЛИЙ возле Печерского райсуда Киева.

«Власть очерчивает этот суд как борьбу с коррупцией, а мир считает, что это борьба с оппозицией», - отметил он.

Е.ЧОЛИЙ подчеркнул, что ни в одной демократической стране мира суд не проходит в таких условиях, когда, в частности, вместо судьи наблюдателям видны лишь спины милиционеров, когда судья игнорирует просьбу подсудимой о предоставлении медицинской помощи, когда суд над экс-премьер-министром проходит в чрезвычайно тесном помещении.

Как сказано в сообщении, председатель Всемирного конгресса украинцев также заявил, что арест Ю.ТИМОШЕНКО является неоправданным. «Госпожа ТИМОШЕНКО неоднократно показывала, что имела разные возможности выехать из Украины, но не сделала этого и не сделает», - подчеркнул он.

«Мы призываем властные структуры и судью выполнять Конституцию Украины и прислушаться к мировому содружеству, которое недвусмысленно осудило этот неоправданный арест, и немедленно освободить ТИМОШЕНКО. Властные структуры снижают имидж Украины в мире подобными судебными процессами. Это вопрос демократии в Украине», - заявил Е.ЧОЛИЙ.

В свою очередь, президент Европейского конгресса украинцев Ярослава ХОРТЯНИ добавила, что, увидев, как проходит суд над Ю.ТИМОШЕНКО, она пришла к выводу, что «это не суд, а судилище не только над Юлией ТИМОШЕНКО, а над украинским народом».

«Я обращаюсь к украинскому народу: станьте за себя, потому что после Юлии ТИМОШЕНКО под суд пойдет оппозиция, а после оппозиции весь украинский народ», - сказала она.