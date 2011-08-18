В Печерский суд пришел лечащий врач Тимошенко

К бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которой сегодня стало плохо во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева, пришел ее лечащий врач.

Как передает корреспондент УНИАН, в 18.45 врач в сопровождении народных депутатов фракции «БЮТ-Батьківщина» и первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА вошел в здание Печерского райсуда.

Вместе с тем, по словам народного депутата Сергея ПАШИНСКОГО («БЮТ-Батьківщина»), врача не допустили к Ю.ТИМОШЕНКО, милиция заблокировала его в коридоре суда.

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Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ не разрешил врачу осмотреть бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в помещении суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

По ее словам, врач, которому доверяет Ю.ТИМОШЕНКО, прибыл в Печерский райсуд, и по окончании сегодняшнего заседания был готов осмотреть Ю.ТИМОШЕНКО, однако ему не разрешили этого сделать.

«Врач так и не смог пересечься с Юлией ТИМОШЕНКО», - сказала М.СОРОКА.

Только что спецавтомобиль с Ю.ТИМОШЕНКО в сопровождении бойцов спецподразделения «Беркут» отправился от Печерского райсуда в Лукьяновский СИЗО.

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Ранее сегодня во время судебного заседания в Печерском райсуде Ю.ТИМОШЕНКО стало плохо, она попросила объявить короткий перерыв, на что судья Родион КИРЕЕВ сразу дал согласие.

Сразу после объявления перерыва Ю.ТИМОШЕНКО в сопровождении охраны вышла из зала заседаний, однако всех остальных присутствующих в зале попросили оставаться на местах.

Вскоре Ю.ТИМОШЕНКО вернулась в зал суда в сопровождении охраны.

После того, как судья занял свое место, он спросил у Ю.ТИМОШЕНКО, как она себя чувствует.

В ответ Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Терпимо».

Как сообщал УНИАН, сегодня защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья, и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО обнаружены «тревожные» симптомы, не похожие на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов не известны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и забора анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

Судья Р.КИРЕЕВ в ответ отметил, что это заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке.