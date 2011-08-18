Суд в очередной раз отказался освободить Тимошенко

Печерский райсуд Киева в очередной раз отказался удовлетворить ходатайство защиты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об изменении в отношении нее меры пресечения с содержания под стражей любой другой, не связанной с изоляцией от общества.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, суд отказался освободить Ю.ТИМОШЕНКО на поруки, также он отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении ее под залог в размере 1 млн. грн.

Присутствовавшие в зале депутаты от «БЮТ-Батьківщини» встретили это решение судьи Родиона КИРЕЕВА возгласами: «Фашист!», «Позор!».

Они также требовали от судьи вызвать к Ю.ТИМОШЕНКО врача.

***

Следующее заседание Печерского райсуда Киева по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО начнется в 9.30 в понедельник, 22 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья Родион КИРЕЕВ принял, чтобы дать возможность подсудимой на протяжении трех дней пройти медицинское обследование.

Как сообщал УНИАН, сегодня защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья, и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача.

По словам адвоката Юрия СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО обнаружены «тревожные» симптомы, не похожие на симптомы известных болезней, причины возникновения этих симптомов не известны, в связи с чем защита просит суд допустить к Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО врача, которому она доверяет, для проведения обследования и забора анализов и выяснения причин появления этих симптомов.

В свою очередь, прокуроры попросили суд предоставить разрешение на проведение медицинского обследования экс-премьера в СИЗО специалистами Министерства здравоохранения Украины.