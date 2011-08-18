Дело Луценко: прокурор признал, писать заявление потерпевшему «помогли»

Представитель стороны обвинения Виктор КЛИМЕНКО считает, что потерпевший по «квартирному» эпизоду по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Николай СИДОРЕНКО сегодня в суде подтвердил свои показания, предоставленные во время следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИМЕНКО заявил в интервью журналистам по окончании заседания суда по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

«Потерпевший подтвердил доказательства, которые дал на стадии досудебного следствия», - сказал В.КЛИМЕНКО.

В то же время, журналисты напомнили, что Н.СИДОРЕНКО сегодня в суде сказал, что пострадал не от действий Ю.ЛУЦЕНКО, а от решений комиссии МВД, которая распределяет жилье.

В.КЛИМЕНКО заметил, что подсудимый Ю.ЛУЦЕНКО подтолкнул потерпевшего к ответу, который он хотел услышать.

При этом прокурор не стал отрицать, что во время допроса в Генпрокуратуре следователь помогал потерпевшему писать заявление. «Конечно, следователь помогал писать ему это заявление. Я не имею оснований отрицать эти данные», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, бывший водитель автобазы Центрального аппарата МВД Украины Н.СИДОРЕНКО проходит потерпевшим по делу бывшего министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО по эпизоду относительно неправомерности выделения жилья водителю экс-руководителя ведомства.

Сегодня, 18 августа, на заседании Печерского районного суда столицы Н.СИДОРЕНКО заявил, что не считает Ю.ЛУЦЕНКО виновным в том, что ему не предоставили квартиру.

В то же время Н.СИДОРЕНКО не смог ответить на вопрос, почему во время допросов в ходе досудебного следствия заявлял, что именно Ю.ЛУЦЕНКО нарушил его конституционные права на получение жилья.