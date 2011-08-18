Киреев вернул Тимошенко отставленного ранее адвоката
14:43, 18 августа 2011Политика
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По просьбе экс-премьера
|Николай ТИТАРЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, судья Родион КИРЕЕВ удовлетворил соответствующее ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Николай ТИТАРЕНКО уже защищал Ю.ТИМОШЕНКО с 25 июня по 11 июля. Контракт с Н.ТИТАРЕНКО Ю.ТИМОШЕНКО расторгла из-за того, что тот не сможет эффективно представлять ее интересы в судебном заседании, поскольку суд не предоставляет ему необходимого времени на ознакомление с делом (сторона защиты требовала два месяца, суд предоставил несколько дней).
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