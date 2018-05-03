Открытое письмо Януковичу: освободите Тимошенко

Господин президент,

Прошла уже неделя с тех пор, как мы обратились к вашему правительству, во имя прав человека и уважения свободы слова и мысли, с призывом освободить Юлию Тимошенко, музу «оранжевой революции» на Украине, которую киевский суд 5 августа незаконно заключил под стражу из-за гипотетического «превышения полномочий». Это решение, то есть арест добровольно явившегося на слушание человека до вынесения вердикта по его делу, представляет собой серьезное нарушение уголовного права, в том числе и в вашей стране. С учетом того, какие усилия прикладывает Европейский Союз для распространения ценностей солидарности и терпимости, такой поступок оскорбляет чувства каждого настоящего демократа.

Более того, он напоминает об ужасном прошлом, бесчеловечной полицейской и судебной практике сталинской диктатуры, с которыми, кстати говоря, в эпоху печально известного процесса Вышинского пришлось столкнуться и вашим соотечественникам: многие из них были отправлены в какой-нибудь безвестный трудовой лагерь. В качестве оправдания Вы, тем не менее, говорили о том, что поддерживаете принцип разделения властей и, как политический деятель, не желаете вмешиваться в вопрос, который, по вашим словам, должны решать исключительно юридические инстанции. Простите, господин президент, но мы позволим себе усомниться в этом. Нам прекрасно известно, что сегодня ваша власть на Украине такова, что с помощью лишь одного из ваших личных «президентских указов» (от 12 июля 2010 года) Вам удалось, например, единолично и в угоду ваших собственных культурно-идеологических интересов изменить состав престижного комитета премии имени Тараса Шевченко (в память о вашем великом национальном поэте), который каждый год награждает ваших лучших артистов и писателей.

В этом, позвольте нам это сказать, мы видим позорную практику цензуры, которая помимо всего прочего подчеркивает неожиданные и предосудительные дипломатические ошибки с вашей стороны в глазах свободного мира.

Нам также известно, что эта столь типичная для советских времен позорная чистка проходила под неусыпным надзором украинских спецслужб (СБУ), которые напрямую подчиняются не только вашему Министерству внутренних дел, но и вашему Министерству юстиции, что является совершенно неприемлемым для любой достойной называться демократией страны!

Но сейчас давайте вернемся к гораздо более актуальному вопросу Юлии Тимошенко. Наша вторая петиция в ее поддержку объясняется тем, что 12 и 15 августа апелляционный суд Киева отказался выпустить ее на свободу из предварительного (на время процесса) заключения.

За этим судебным процессом, господин президент, кроется очередное постыдное посягательство на основополагающие права каждого гражданина, когда тот отстаивает свою честь в суде. Речь идет о недопустимом решении и отвратительном поступке, который противоречит принципам любого законодательства, конституции и демократии и, кроме того, грозит серьезными последствиями для имиджа вашей страны во всем мире.

Таким образом, при виде такой печальной или даже плачевной ситуации, где равенство попирается пришедшей из другой эпохи судебной системой, нам ничего не остается как представить «дело Тимошенко» в Европейском суде по правам человека, институте, который является неотъемлемой частью Совета Европы (Страсбург), а так же в Суде Европейского Союза (Люксембург).

Кроме того, мы обращаемся с официальным призывом к госпоже Кэтрин Эштон, верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам (Брюссель), для того чтобы Евросоюз пересмотрел статус Украины в настоящем и ближайшем будущем.

Если всего этого окажется недостаточно, чтобы изменить вашу позицию относительно этих несправедливых условий заключения вашей соотечественницы, мы также потребуем от Международной федерации футбола (ФИФА) отказаться от будущего Чемпионата Европы (спортивное соревнование), который по изначальной договоренности должен пройти с 8 июня по 1 июля 2012 года на территории вашей страны.

Знайте же, господин президент, что решение обо всех этих инициативах не далось нам с легким сердцем. Тем не менее, при виде той пародии на правосудие, в которую превратился нынешний процесс Юлии Тимошенко, единственный суд, который имеет вес в глазах каждого гуманиста и соответствует основополагающим, по нашему мнению, ценностям, это суд нашей совести!

Обращение подписали:

Жак де Декер (Jacques De Decker), писатель, пожизненный секретарь Королевской академии французского языка и литературы Бельгии.

Люк Ферри (Luc Ferry), философ, бывший министр образования Франции.

Александр Жарден (Alexandre Jardin), писатель.

Даниэль Месгиш (Daniel Mesguich), актер, режиссер, директор Национальной консерватории драматического искусства.

Мишель Перро (Michelle Perrot), историк, заслуженный преподаватель.

Даниеэль Сальваторе Шиффер (Daniel Salvatore Schiffer), философ, писатель, преподаватель Высшей школы Королевской академии изящный искусств Льежа и приглашенный профессор «Бельгийского колледжа» под эгидой Королевской академии наук, литературы и изящных искусств Бельгии и Коллеж де Франс.

Жак Сожшер (Jacques Sojcher), философ, директор журнала Ah! (Свободный университет Брюсселя).

Анни Сюжье (Annie Sugier), ученый, автор ряда работ по борьбе за права женщин.

Мишель Вивьорка (Michel Wieviorka), социолог и преподаватель парижской Высшей школы социальных наук.

Париж – Брюссель, 15 августа 2011 года

"Le Nouvel Observateur"

Перевод с французского: ИноСМИ.ru