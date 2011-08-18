Тимченко: земельные участки будут регистрировать за 14 дней

В Государственном агентстве земельных ресурсов Украины планируют ликвидировать очереди и обслуживать граждан по принципу “единого окна”. Об этом в интервью газете «Факты» рассказал его председатель Сергей ТИМЧЕНКО.

Он подчеркнул, что в борьбе с коррупцией делает “ставку на технический прогресс”.

«Мы автоматизировали все процессы, а это значит, что личное общение чиновника и заказчика услуг будет минимизировано, - сказал С.ТИМЧЕНКО. – Также мы установили четкие сроки регистрации участков, введения и выдачи информации. Регистрация – 14 дней с момента подачи документов, выдача выдержек – в день обращения, выдача другой информации – на протяжении десяти дней. Это мгновенно уничтожит очереди», - добавил он.

По словам председателя Госагентства земельных ресурсов, вводится также комфортное обслуживание граждан по принципу “единого окна”. То есть при оформлении документов им больше не нужно будет разрываться между многими кабинетами чиновников районных и областных структур Госкомзема и Центром государственного земельного кадастра.

«Отныне человек вообще не будет приходить в ГЗК. Функции регистрации передаются районным отделам Госкомзема. Человек в одном кабинете подает все документы и в четко регламентированный законом срок получает ответ», - отметил С.ТИМЧЕНКО.

Такие нововведения, убежденный он, помогут искоренить коррупцию и взяточничество в Госкомземе.

«Кадастровые функции становятся сугубо персонифицированными. Все действия, связанные с ведением государственного земельного кадастра, внесением и предоставлением кадастровой информации, будут осуществляться государственными кадастровыми регистраторами. Они – процессуально независимые (даже от своих руководителей) государственные служащие, которые будут иметь соответствующие удостоверения и собственные именные печати. Вмешательство любых органов, должностных и служебных лиц, а также граждан в деятельность государственного кадастрового регистратора запрещается», - заявил С.ТИМЧЕНКО.

Председатель Госагентства земельных ресурсов также подчеркнул, что регистратор несет персональную ответственность за точность внесенных и предоставленных данных, а также за соблюдение сроков осуществления процедур.

«При осуществлении противоправных действий регистратор привлекается к административной ответственности в виде штрафа от 20 до 50 необлагаемых минимумов. Штрафы увеличиваются в 10 раз, если нарушение повторяется еще раз на протяжении года», - сказал С.ТИМЧЕНКО.