Макеевка потеряла своего покровителя и хозяина

Этот город был его неприкосновенной вотчиной, где жили и работали его ставленники, его соратники, где все давно им было схвачено, выстроено и все работало на его достаток…

«Наш город окрашен в траурный цвет. Макеевка ранена в самое сердце!» - такими словами начинается сообщение о смерти Василия Джарты, размещенном на официальном сайте Макеевского городского совета. Именно из этого города, почетным гражданином которого он являлся, началась его политическая карьера.

Так, в 1998 году Джарты занял должность заместителя главы Горняцкого районного совета в Макеевке, а в 2000 году был избран Макеевским городским головой. Через два года, в 2002-м стал первым заместителем губернатора Донецкой области (тогда Виктора Януковича), а уже в 2006 году – избран народным депутатом Украины от Партии регионов….

Но где бы не работал Джарты, оставив кресло Макеевского мэра, то ли министром окружающей природной среды в правительстве Януковича, то ли председателем Совета министров Крыма, он фактически оставался, как говорили в Донбассе, «хозяином Макеевки». Этот город был его практически неприкосновенной вотчиной, где жили и работали его ставленники, его соратники, где все давно им было схвачено, выстроено и давно запущенные механизмы работали на его достаток.

Как рассказали корреспонденту УНИАН люди, работавшие с Джарты еще в бытность губернаторства Януковича, только от него зависело, кто будет избран в местные органы власти, кого Макеевка делегирует в Верховную Раду. Этот город шахтеров и металлургов всегда был лакомым кусочком, так как имел достаточный промышленный и человеческий потенциал. Город Макеевка расположен всего в 13 км от областного центра, занимает площадь 425,7 кв. км, с населением более 400 тысяч жителей.

В Макеевке мало говорили конкретного о бизнесе Джарты, однако везде и постоянно звучало, что «Макеевка работает на Джарты». Говорят, он занялся мелким бизнесом еще в 1988 году, и был, по сути, «первым кооператором Макеевки».

Как утверждает Ukraine daily, Василий Джарты совместно с супругой являлся владельцем ООО «Деликат лтд» (специализация – торговля) и ликвидированного ООО «Диамант лтд». Также под его контролем находилось ныне ликвидированное ООО «Торгово-промышленная фирма Акрос Oil ltd» (специализация – оптовая торговля) и еще целый ряд ООО. В Макеевке поговаривают, что когда Джарты выиграл выборы мэра, он, посмотрев на здание горсовета, произнес: «Такого кооператива у меня еще не было».

Известно, что, будучи городским головой, Джарты «все автоперевозки забрал под свой личный контроль» и соответственно выигрывал все тендеры. Собственно, все это сохранилось и тогда, когда он уже не жил в Макеевке.

Даже созданные при Джарты местный телеканал и городская газета не скрывали, что находятся под покровительством бывшего мэра. Журналисты городской прессы в приватной беседе были благодарны ему за деньги, которые он по-прежнему вливал в СМИ, хотя знали, что жертвуют свободой.

В Донецкой области, особенно люди при власти, также знают, что Джарты – «это на 100% человек Януковича». Поэтому именно Джарты возглавлял в 2004 году теневой избирательный штаб Януковича, и результаты в регионе тогда были масштабными. Во время парламентской кампании 2006 года он уже вполне официально руководил избирательным штабом Партии регионов. «Янукович всегда относился к Джарты очень чутко», - сказал один из «старых бойцов» в Донецкой региональной ячейке Партии регионов.

В свою очередь, нынешний мэр Макеевки Александр Мальцев является «100%-ым ставленником и солдатом Джарты». Об этом тоже негласно известно всем, поэтому, пока был жив Василий Георгиевич, Мальцев чувствовал себя всегда на коне. Так, мэр Макеевки вступал практически в открытую войну с Донецким городским головой Александром Лукьянчненко, когда речь заходила о возможном присоединении части Червоногвардейского района Макеевки к Донецку по границе объездной дороги областного центра. Мальцев знал, что Джарты не даст его в обиду, поэтому развития данного территориального вопроса никогда и не было, а подобные разговоры быстро заканчивались.

Последним примером «всесильности Джарты» в решениях городских проблем Макеевки стало то, что именно благодаря его личному вмешательству решение Макеевского горсовета о закрытии школ так и не увидело прокурорского протеста.

Когда родители Макеевских школ пришли в прокуратуру Донецкой области вскоре после сессии горсовета, вынесшей решение о ликвидации учебных заведений, там им показали Бюджетную декларацию, принятую в 2010 году Кабинетом министров и устно заверили, что в соответствие с этим документом будет вынесен прокурорский протест на закрытие школ. «Вы не успеете доехать до Макеевки, как ваш прокурор вынесет протест», - повторили родители слова, сказанные им в областной прокуратуре.

Дело в том, что, согласно Бюджетной декларации, если в общеобразовательных учебных заведениях I-II ступеней количество учащихся менее 40 человек, а в школах I-III ступеней, количество учащихся менее 100, то необходим перевод и организация подвоза данных учащихся в другие учебные заведения. Но во всех закрывающихся школах области число учеников превосходит эти граничные цифры, поэтому школы не должны закрываться, согласились тогда с родителями в областной прокуратуре.

Однако прокурорские протесты по этим вопросам были вынесены только в Донецке и Торезе, а в Макеевке – нет. Как рассказали источники, приближенные к прокуратуре, якобы прокурор Макеевки все-таки вынес протест на закрытие школ по рекомендации областной прокуратуры, но когда об этом узнал Мальцев, то немедленно сообщил Джарты и попросил вмешаться. Говорят, якобы Джарты сразу вышел на генпрокурора Виктора Пшонку, а тот дал указания городским прокурорам «не мешать горсоветам оптимизировать школы» и «не идти на поводу у родителей».

Именно поэтому, несмотря на масштабные акции протеста родителей и учеников, мэр Макеевки чувствовал себя всегда уверенным и правым, а родителям при встрече однажды заявил, что он в детстве тоже далеко добирался до школы, «и ничего не случилось».

Теперь в Макеевке идут суды по школам, сменился губернатор Донецкой области, и последним «ударом в сердце» для городских властей стало известие о смерти их покровителя – Василия Джарты.

В политических и общественных кругах Донецкой области знают, что новый губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий, как и новый председатель Донецкого областного совета Андрей Федорук – «это люди Рината Ахметова». «Поэтому мэру Макеевки сегодня нужно сдать город Ахметову, и других вариантов нет», - подчеркивают в Донецке все, кто близок к власть имущим. Конечно, резких телодвижений по какому-то переделу Макеевки сегодня никто делать не будет, тем более у Мальцева еще не закончилась каденция, но выборы не за горами, заявляют донецкие эксперты. По мнению многих из них, Ахметов, как истинный хозяин Донецкого региона, давно хотел полную монополию власти над таким городом, как Макеевка. В его собственности сегодня Макеевский меткомбинат, но в городе есть еще масса перспективных угольных государственных шахт. Потом Макеевка – это большой электорат и здесь тоже нужен контроль. Кандидаты-мажоритарщики теперь начнут как-то делить Макеевку, оставшуюся без своего покровителя….

«Невозможно перечислить все достижения этого сильного, волевого, неординарного человека, - говорится в официальном сообщении Макеевского городского совета. - Его уход – невосполнимая утрата для всех нас… Однажды в разговоре с молодежью Макеевки Василий Джарты сказал: «Свои силы я до конца отдам родному городу. На любом посту». Так и было. И Макеевка никогда не забудет все его добрые свершения во имя будущего Макеевки и всей страны».

Елена Колгушева, Донецк