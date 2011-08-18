Луценко хочет наконец увидеть тех, кому «навредил»

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО предлагает суду или вызвать на допрос других потерпевших по делу, кроме водителя одного из бывших руководителей СБУ, или вынести решение, которым исключить этих потерпевших из списка как таковых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на заседании Печерского районного суда Киева.

«Я считаю, что постоянная неявка в суд представленных прокуратурой потерпевших свидетельствует о том, что никаких потерпевших нет. Суд продолжается уже несколько месяцев, и ни разу никто из них не ходил на него. Я считаю, что суд должен или допросить всех потерпевших, а затем перейти к допросу свидетелей, или я предлагаю суду вынести решение и снять других потерпевших с процесса как таковых», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, суд раньше в соответствии с нормами действующего Уголовно-процессуального кодекса не информировал потерпевших о необходимости присутствовать в зале суда.

Поэтому Ю.ЛУЦЕНКО, учитывая, что сегодня присутствует на судебном заседании только один потерпевший - Валентин ДАВЫДЕНКО, предлагает заслушать его показания и перенести судебное заседание.

Экс-водитель бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА В.ДАВЫДЕНКО фигурирует в эпизоде о якобы незаконном оперативно-розыскном деле.