«Батькивщина» - в шоке от переименовывания улицы в честь Тимошенко?

Мэр Луцка Николай Романюк не отрицает возможности, что не подпишет решения горсовета о переименовывании 27 улиц города, которым одна из них названа в честь Юлии Тимошенко. Об этом Романюк рассказал журналистам во время импровизированного брифинга, – сообщает ЗИК.

Николай Романюк прокомментировал принятое горсоветом решение: «Там есть много нарушений. Я не против переименовывания улиц, но если мы строим гражданское общество, то мы должны советоваться с людьми. Тем более, это четко прописано в Уставе территориальной общины города Луцка, на чем я настаивал два часа».

«Мы говорили, что была плохая советская власть – пришла, переименовала улицы. А что мы сделали сегодня? То же. У меня около двадцати обращений, собрано 150 подписей – люди не согласны с этим. Почему мы должны за них решать? Я – за то, что мы должны советоваться с людьми», – отметил мэр Луцка.

Он прибавил: «Второе – у нас такой парадокс, чисто украинский. Я общался по этому поводу с историками. В других странах не больше 30% улиц носят названия в честь людей. А у нас – в разы больше».

«Фракция «Батькивщина» сама была в шоке, еще это все возникло, потому что это не их инициатива. Ясно, сработала партийная дисциплина. А касательно ветирования – там основания есть. Буду ли делать это – я определюсь позже», – отметил Романюк.

Как сообщал УНИАН, горсовет Луцка 17 августа переименовал сразу 27 улиц. Среди них – улица Лазо, которая будет носить имя экс-премьера Юлии Тимошенко.