В Чернигове началась бессрочная акция против политических репрессий

В Чернигове ВО "Батьківщина" начала бессрочную акцию протеста против политических репрессий, установив палатки напротив здания облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации партии, палатки утром работают в формате общественных приемных депутатов местных советов, где проводится сбор подписей против политических репрессий и за освобождение из-под стражи лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Между тем Черниговский городской совет подал в суд на Черниговскую городскую партийную организацию ВО "Батьківщина" с целью запрещения проведения каких-либо собраний вблизи Красной площади и прилегающих территорий.

В местной ячейке ВО "Батьківщина" удивляются, почему местная власть стала бояться мирных собраний граждан.

"Поражает скорость этого дела, ведь представителей "Батьківщини" вызывают в суд, когда они даже не успевают ознакомиться с материалами этого иска", - отметили в пресс-службе политической силы.