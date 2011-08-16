Гриценко догадывается, кто следом за Тигипко купит «билеты на Титаник»

Объединение партии "Сильная Украина" с Партией регионов не повысит рейтинг последней.

Такое мнение высказал председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО в комментарии, переданном УНИАН.

«Если у кого раньше и были иллюзии о том, что ТИГИПКО (лидер «Сильной Украины», вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО - УНИАН) - это современный политик с европейским лицом и удачный реформатор, сегодня они развеялись окончательно», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, слияние политической силы С.ТИГИПКО с партией власти означает две вещи: «во-первых, еще один миллиардер вступил в партию миллиардеров, которой является Партия регионов, а во-вторых, С.ТИГИПКО «слил» свою партию и себя как политика».

А.ГРИЦЕНКО убежден, объединение «Сильной Украины» с Партией регионов не повысит рейтинг последней.

«Потому что на президентских выборах ТИГИПКО поддерживали в южных и восточных регионах страны, видя в нем альтернативу ЯНУКОВИЧУ. Когда же он пошел работать в правительство и стал подчиненным Президента, он тем самым утратил все шансы на самостоятельный политический проект. Кто же голосует за подчиненных?», - Сказал председатель «Гражданской позиции».

По его мнению, претензии С.ТИГИПКО на европейскость исчезли окончательно, когда он боязливо промолчал и не высказал свою четкую позицию относительно незаконных арестов лидеров оппозиции.

Также председатель «Гражданской позиции» прогнозирует, что следующим билеты на «Титаник» приобретет Владимир ЛИТВИН со своей «Народной партией», а за ним - Виктор БАЛОГА с партией «Единый центр».

Напомним, сегодня, 16 августа, лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Сильная Украина» объединяется с Партией регионов.

Он отметил, что партии объединяются с целью консолидации усилий при проведении в Украине реформ.