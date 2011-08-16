МИД не планирует приглашать на юбилей Независимости много иностранных гостей

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что не планируют приглашать на празднование 20-й годовщины Независимости Украины большое количество иностранных гостей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сообщил сегодня на брифинге.

«Задача, каким образом привлекать максимально иностранные делегации к участию в этих мероприятиях, не ставится. Это в первую очередь украинский праздник», - сказал он.

О.ВОЛОШИН заверил, что МИД Украины приложит все усилий, чтобы по случаю 20-й годовщины Независимости Украины распространить в мире максимум информации о нашем государстве. Он напомнил, что министерство запланировало более 600 мероприятий за рубежом по случаю празднования 20-й годовщины Независимости Украины.