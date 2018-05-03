Суд над Тимошенко: Шлапака облили водой, Соколовского решили привести силой

В понедельник на заседании по делу Юлии Тимошенко больше всего разговоров было вокруг отсутствующих свидетелей – Виктора Ющенко, Юрия Бойко и Богдана Соколовского. Утром журналисты в очереди под дверью Печерского суда активно обсуждали: придет ли экс-президент Ющенко, ведь ранее его пресс-секретарь Ирина Ванникова сообщала, что Виктор Андреевич вернется в Украину из отпуска 15 августа. Сегодня же появилась информация, что Ющенко вроде бы прилетел из Парижа. Более того, СМИ пишут, что прежний президент вообще официально отказался свидетельствовать в суде по делу Тимошенко. Свидетеля Соколовского председательствующий Родион Киреев постановил привести в суд силой, мотивируя тем, что прежний представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Соколовский неоднократно вызывался в суд, но игнорировал “добровольные приглашения”.

Министра топлива и энергетики Юрия Бойко, без упоминания имени которого не проходит ни одного заседания, господин Киреев тоже решил вызывать на допрос. Добровольно, пока что…

Впрочем, по порядку.

В суде впервые в качестве защитника, одетая в черный деловой костюм, появляется дочка Юлии Тимошенко - Евгения Карр в сопровождении отца. Правда, Александр Тимошенко быстро оставил своих женщин и покинул суд еще до начала заседания.

Юлия Тимошенко выглядит бодро. С улыбкой приветствует утром нардепов и журналистов.

– Благодарю, что поддерживаете меня в этот тяжелый момент, – обращается она к собравшимся.

– Держитесь! – выкрикивают из зала.

Первым свидетелем вызывают заместителя директора Института государства и права НАН Украины им. Корецкого Владимира Нагребельного, который по просьбе Генпрокуратуры проводил экспертизу директив, выданных Тимошенко НАК «Нафтогаз».

– Я должен быть привлечен в качестве эксперта - начал свои свободные показания по делу господин Нагребельный. – 25 февраля 2009 года на адреу Института государства и права пришло обращение от Генеральной прокуратуры за подписью Корняковой (Татьяна Корнякова – экс-заместитель генерального прокурора – Авт.), чтобы дать правовую оценку заключенным газовым контрактам и юридическую оценку так называемым “директивам”... А 6 мая 2010 года к нам обратилась ГПУ в лице Кудрявцева (Виктор Кудрявцев - прежний заместитель генерального прокурора – Авт.) с несколько другой формулировкой дать оценку директивам.

Нагребельный отмечает, что в украинском законодательстве нет определения понятия “директива”, а термин “директива” употребляется в законе “О международных договорах”.

– Потому, по моему глубокому убеждению, нужно смотреть не на название, не на форму, а на содержание документа, – говорит он.

Научный работник отмечает, что с юридической точки зрения, если контракты заключались субъектами ведения хозяйства, это подпадает под действие закона о внешнеэкономической деятельности, который не предусматривает термина «директива».

– В то же время, премьер-министр государства не является, образно говоря, директором жэка или директором объединения «Азот». Коллеги из Европы удивлялись, что мы пытаемся в законе о Кабинете министров выписать все полномочия. Я пришел к выводу, что органы государственной власти должны действовать способом, предусмотренным законами Украины и Конституцией. Но у нас, к величайшему сожалению, выписаны полномочия, но отсутствует способ их выполнения. И я пришел к выводу. Я считаю это (директивы) способом выполнения полномочий НАК «Нафтогаз». Потому это не является превышением полномочий.

Нагребельный говорит, что нужно воспринимать директивы как способ поручения премьер-министра руководителю особого субъекта ведения хозяйства на выполнение полномочий.

– В выводах действительно содержится вывод относительно несоответствия договоров (между Украиной и Россией относительно газа – Авт.) на то время законодательству. Но в любом случае любых правовых последствий этого нет, если их недействительность прямо не установлена или в судебном порядке они не признаны неправомерными. Следовательно, они являются действительными.

Обвинение видит разногласия в выводах научного работника. Защитники отрицают.

– Это давление на свидетеля, – возмущается Тимошенко

– Я не вижу никаких противоречий в выводах, – отмечает Нагребельный. – Никакого противоречия между первым и вторым выводами я не вижу, и никакие специалисты не увидят, поскольку все зависит от того, как формулировались вопросы.

Тимошенко интересуется у свидетеля, превысила ли она свои полномочия, состоя в должности премьер-министра, когда предоставляла директивы по итогам переговоров по газовым вопросам с премьер-министром России Министерству топлива и энергетики для передачи их НАК «Нафтогаз».

– Если Министерство топлива и энергетики в соответствии с регламентом Кабинета министров входит в его состав, то премьер-министр имеет право давать ему поручение, указания... – отмечает Нагребельный.

- Должна ли я отвечать за последствия переговоров и действий?

- Во всем мире за это наступает лишь конституционная правовая, то есть политическая ответственность. Иногда она даже хуже, чем уголовная.

Следующий свидетель – бывший первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак. Говорит, газовые контракты, которые подписала Тимошенко, “кабальные” и “асимметричные”.

– Газ для нас стал дороже, чем для немцев и австрийцев, а ставка на транзит осталась такая же – 1,7 доллара (как и до заключения договора – Авт.). Украина обязалась платить за определенный объем газа независимо от использования. А Россия не брала никаких обязательств. Украина не имела права перерывать транзит газа, тогда как россияне при возникновении конфликта могли полностью прекратить поставки газа.

Шлапак рассказывает, что с текстом газовых контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом» тогдашний Президент Ющенко ознакомился только благодаря Службе внешней разведки.

– По возвращении нашей делегации из Москвы с подписанными контрактами Президент (Виктор Ющенко) попросил предоставить ему контракты. Ему было отказано в этом. Соответственно, пришлось получить эти контракты, поскольку хотелось выяснить, о чем идет речь, другим путем. И Служба внешней разведки обеспечила эти контракты.

Прежний первый заместитель главы Секретариата Президента также отмечает, что на 1 января 2009 года у Украины в газовых переговорах с Россией была значительно более сильная позиция, чем сегодня.

– Учитывая, что меморандум (меморандум между правительствами России и Украины о сотрудничестве в газовой сфере, подписанный в октябре 2008 года относительно постепенного перехода на рыночные цены на газ – Авт.) существовал, что запрещало Азарову и Януковичу договариваться о скидках на газ? - спрашивает свидетеля подсудимая.

- Меморандум – протокол о намерениях, а не юридический документ, - парирует Шлапак.

– Это императивный документ! – настаивает Тимошенко.

– Подсудимая, вы давите на свидетеля, – делает замечание Киреев.

– Есть ли в Меморандуме прямой запрет на получение скидки? – продолжает допрос Тимошенко.

Этот вопрос в разных формулировках прокуроры опротестовывают. Поэтому, не дождавшись ответа Шлапака, Тимошенко сама отвечает на вопрос.

- Запрещения передоговариваться нет. Просто Азаров с Януковичем не умеют договариваться. Вот мы бы договорились! – отмечает экс-премьер.

За что опять получает “нагоняй” от Киреева.

– Были ли у Ющенко более удачные официальные предложения относительно решения газового вопроса на то время? – спрашивает Тимошенко Шлапака.

– Не было, – признает он.

– Могли ли мы взять газ где нибудь?

– Нет, – говорит соратник Ющенко.

– Была ли возможность в стране заплатить второй раз 1,7 миллиардов долларов за долги “РосУкрЭнерго” перед “Газпромом?”

– Украина заплатила 2 миллиарда долларов 30 декабря 2007 года. То, что РУЭ не рассчиталась – это их проблемы. Никакого отношения к возникновению кризиса эта история не имеет.

Шлапак отмечает, что сейчас Украина не может в одностороннем порядке разорвать подписанные в 2009 году контракты, поскольку, убежден он, в таком случае Европа может стать на сторону России, опасаясь возникновения очередного газового кризиса.

– Нас все равно ткнут мордой в этот контракт, – отмечает он.

После допроса Шлапака на час объявляют перерыв “для отдыха”.

Сторонники Тимошенко, которые почти поселились под Печерским судом, уже поинформированы о показаниях Шлапака и блокируют ему выход из двора суда, громко скандируя “Позор!” Его обливают водой и сбивают с лица очки. Шлапак вынужден вернуться во двор суда и бежать через «черный ход».

– Как бы тогда встречали после дачи показаний Ющенко?.. – думали журналисты.

По окончанию перерыва Киреев начинает рассмотрение жалоб и заявлений.

Первая – Соколовского, который просит публично опровергнуть информацию, что он вроде бы уклонялся от дачи показаний. Напомним, экс-представитель президента по международным вопросам энергетической безопасности обратился к Печерскому райсуду с просьбой не вызывать его как свидетеля на допрос с 10 августа до 1 сентября, сославшись на «срочную необходимость личного (состояние здоровья) и производственного характера».

Прокуратура не против “силового метода” доставки Соколовского на допрос.

Защитник Юрий Сухов убежден, что суд не использовал все возможности призвать Соколовского прийти добровольно.

– Это известное лицо в стране. Думаю, что ненормальным будет, когда его в кандалах приведут в суд.

– Я категорически отрицаю, чтобы еще к одному человеку применялось в этом поддельном деле любое хотя бы минимальное насилие, – заявляет Тимошенко.

Киррев объявляет перерыв и идет в совещательную комнату. Решает таки принудительно привести Соколовского в Печерский суд.

Прокуроры просят привлечь в качестве свидетеля Бойко. А Тимошенко хочет допросить членов своего правительства и представителей "Укртрансгаза".

Обвинение говорит, что вызов министров правительства Тимошенко будет лишним. Мол, многие министры уже высказались относительно заседания 19 января 2009 года и многие из них деталей не помнят.

Тимошенко возмущена.

- Петр Крупко (тогдашний министр Кабинета министров) непосредственно готовил документы на заседание правительства 19 и 21 января, - отмечает экс-премьер. – Если суд отказывается пригласить этого человека, то нужно ли суду вообще устанавливать истину?... Как можно не вызывать главного бухгалтера “Нафтогаза” и “Трансгаза”?

Решение Киреева - суд считает заявленное ходатайство преждевременным. Прокуратуру же удовлетворяют – Бойко вызывают на допрос.

Национальный союз писателей Украины, народный депутат Владимир Арьев (НУ-НС) и правозащитник Василий Карпюк готовы взять экс-премьера Украины Юлию Тимошенко на поруки. Даже Черниговский кожвендиспансер просит Криеева о замене меры пресечения.

Защитники требуют того же. Приводят новые заявления разных государств и организаций относительно неправомерности содержания Тимошенко под стражей. За судьбу Юлии Владимировны уже волнуются даже в Австралии.

– Этот процесс стал “черной меткой” для власти, – говорит Тимошенко. – Весь мир говорит, что это политическое преследование. Никогда в жизни ни одна страна мира не заявила бы о политическом преследовании меня, если бы она не была убеждена в каждом своем слове... Сегодня, после свидетельства Нагребельного не пришло ли время сворачивать это шоу, не пришло ли время вывести Украину из-под удара? Возможно, вам как судье нужно набраться мужества и свернуть это шоу? И не только закрыть это шоу, но и закрыть по статье 6 пункт 2 (из-за отсутствия состава преступления – УНИАН) это дело., потому что по вас, пан судья, сегодня в мире делают вывод о состоянии правосудия в Украине, по вас, пан прокурор, о состоянии прокуратуры.

В зале раздаются бурные аплодисменты. Рановато. На Киреева они не действуют. В освобождении Тимошенко из-под стражи в очередной раз отказано.

– Позор Кирееву! – выкрикивают собравшиеся.

– Будьте сильными! Все будет хорошо, – наставляет соратников Тимошенко. – Людям привет передавайте. К сожалению, я не могу к ним выйти. Поблагодарите их. И свяжетесь с нашими диаспорными организациями. Передайте им привет и благодарность за поддержку!

... Десятки беркутовцев во дворе уже готовы к началу традиционной “спецоперации” по вывозу Тимошенко из Печерского суда.