На кого поставит Кремль на грядущих выборах в Украине?

Этот вопрос стал одним из основных во время круглого стола «Российский фактор в избирательной кампании в Украине», организованном вчера Российско-украинским информационным центром. Обсуждались также темы: станет ли Россия козырной картой в избирательной кампании Украины? Кто из украинских политиков и как будет использовать российский фактор в предвыборных целях? Будут ли парламентские правые подогревать антироссийские настроения?

УНИАН публикует наиболее интересные высказывания.

Олег Бондаренко, исполнительный директор Российско-украинского информационного центра:

КРЕМЛЬ ТОТАЛЬНО РАЗОЧАРОВАЛСЯ В ЯНУКОВИЧЕ

Безусловно, Украина интересует Россию как страна. Однако российское общество не всегда может иметь объективную информацию об Украине из часто ангажированных Кремлем СМИ. Но официальный Кремль потерял стратегический интерес к Украине уже с 2004 года. Поддержка Януковича в 2004 году со стороны Российской Федерации не шла ни в какое сравнение с поддержкой Витренко в 2006 году. После известных слов Путина о ребятах из Украины, не оправдавших надежд, состоялся визит Януковича в Москву. Однако и он не принес никаких результатов.

Так почему все-таки Кремль потерял интерес к Украине? В силу двух причин: политической и личной несовместимости кремлевской и оранжевой элит и тотального разочарования в Януковиче. Янукович не оправдал доверие Москвы – как в плане реализации предвыборных обещаний, так и в сфере конкретных договоренностей в экономике. Вернуть себе прежнее расположение Москвы Януковичу будет крайне сложно. Для этого ему понадобиться новый спикер на данном направлении, который сможет беседовать с российскими элитами.

Со стороны отдельных политиков и экспертов звучат мнения, что Ющенко более выгодный собеседник России.

Политический фантаст Тарас Черновил даже успел обвинить Москву в развязывании политического кризиса. Подобные тезисы восприняли в Кремле с большим юмором. Проблема в том, что Кремль относится к Украине с большим юмором, а должны относиться серьезно. В этом объективный интерес обеих стран.

Сергей Марков, российский политолог:

В РОССИИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ УКРАИНУ РАЗВАЛИЛ ИМЕННО ЮЩЕНКО

Мне кажется, что в Украине специально пытаются даже украинский язык привязать к галичскому диалекту. Символом этого отхода от языка Шевченко является словечко «амбасада». Я даже попросил свих коллег, чтобы они сделали список таких слов.

Есть еще одна глупость: говорят, что политический кризис спровоцировала Россия. Как бы отреагировало общество в США, если бы Ющенко во время кризиса признавался в любви к России. Его бы осудили, как нарушителя Конституции, который сделал недемократический акт. Но официальный Вашингтон не заклеймил позором Ющенко, потому, что тот клянется, что он сделает все, чтобы оторвать Украину от России. Таким образом, российский фактор является важнейшим, который предопределил развитие этого политического кризиса.

Цель кризиса – создать искусственный конфликт Украины с Россией, чтобы закрепить этот отрыв. И никогда бы это не могло реализоваться, если бы Ющенко не получил некие гарантии, что на нарушения им Конституции будут закрыты глаза. Более того, итогом этой кампании является институционализация Украины от России и формирование конфликтного поля на нашем пространстве. И одной из форм этой институционализации должно стать членство Украины в НАТО.

НАТО – это вопрос 2008 года, поскольку с резким обострением ситуации в Афганистане потребуется участие украинских солдат. Ваши коллеги по ГАУМ уже воюют и в Ираке, и в Афганистане. Таким образом, будет осуществлено беспрецедентное внешнее давление. После выборов будет формироваться такое большинство, которое обеспечит максимально быстрый прием Украины в НАТО.

У ряда политиков в России имеется точка зрения о том, что Украина уже оккупирована. Их логика такова: вряд ли можно рассчитывать на формирование экономических, политических, культурных проектов. А раз совместных проектов нет, размышляют они, то зачем нам сильная Украина, пускай она развалиться. И лучше, чтобы ее развалил Ющенко, украинский Ельцин. Вот такая точка зрения есть, я ее боюсь, но она не стала точкой зрения Путина. Но она существует.

Сергей Таран, директор Международного института демократии:

УКРАИНА МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ РОССИИ ЛАБОРАТОРИЕЙ ДЕМОКРАТИИ

У нас в Украине наблюдается странный парадокс, связанный с Россией. Впервые непонятно на кого будет ставить Кремль в этой избирательной гонке. Мы не можем точно сказать, что Кремль вообще будет на кого-либо ставить. Кремль, безусловно, не считает своим союзником оранжевую элиту. При этом не считает своим союзником коммунистов, и вряд ли считает своим союзником Партию регионов. Впервые украинские политики не используют официально делегированных российских политтехнологов. Мы видим, что все партии рассказывают о том, что они пользуются услугами западных политтехнологов. И хоть Россия могла утратить интерес к Украине, но украинские политики по-прежнему испытывают интерес к России. В Украине нет партии, которая бы так или иначе не использовала российскую карту, только по-разному расставляя акценты. Без России в Украине политика была бы скучна. А Украина для Кремля была бы очень хорошей живой лабораторией демократии. Есть страны с одинаковыми изначальными условиями. Теперь, на примере Украины, Кремль сможет посмотреть: что будет, если в стране внедрить свободу слова, или что будет, если в стране сфальсифицировать выборы, или что будет, если разрешить плюрализм мыслей во власти.

Олег Покальчук, политолог, социальный психолог:

РОССИЯ ЧАСТО ГОВОРИТ, ЧТО УКРАИНА ИНТЕРЕСУЕТ ЕЕ ВСЕ МЕНЬШЕ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОВЫШЕННОМ ИНТЕРЕСЕ

Днем российского политтехнолога предлагаю считать 7 августа 1687 года – тогда впервые была применена самая успешная технология, когда избирательный штаб Мазепы возглавил князь Голицын, который провел блистательную кампанию и получил за это 10 тысяч золотых червонцев. Единственное, что его погубило, это то, что он принял их как первый транш, а не как окончательный гонорар. Тем не менее, путем очень сложных интриг Мазепа был избран, и технология сработала…

Но сегодня мы имеем две составляющие этого влияния: это Кремль и Газпром. Поэтому уместно говорить о Кремле-Газпромии с личным войском, поскольку мы знаем, что со вчерашнего дня Газпром получил право формировать собственные вооруженные силы. И вполне можем предположить, что он будет защищать свои газовые интересы на всем направлении газовых транзитов. (На днях Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому компании «Газпром» и «Транснефть» получат право на формирование собственных вооруженных подразделений. Их задачей станет защита и охрана производственной и транспортной инфраструктуры естественных монополий. – Авт.). С чем и поздравляем политтехнологов, которые будут заниматься этой проблематикой. Потому что это богатое и эффективное направление.

Россия заявляет, что Украина ее интересует все меньше. Но частота этих заявлений и их эмоциональность говорит скорее о повышенном интересе. Этим объясняется и частота упоминаний об Украине в прессе. Вот и сегодняшняя статья в одной из российских газет: Янукович ищет пророссийских спикеров. Россия давно уже создала в Украине стабилизационный фонд. Этот фонд – теневая экономика, влияние России в которой огромно. Украина для России своего рода – оффшор. И если говорить профессионально, без призывов отделить политику от бизнеса, то можно предположить, что влияние России на украинскую политику может и будет проходить через бизнес, который тут вращается, через совместный капиталы. И самым ярким примером тому может быть заявление Ющенко. Только он заявил, что собирается отказаться от услуг РосУкрЭнегро, как последовала мгновенная реакция Бойко о том, как же так, ведь уже четыре миллиарда долларов не попадут в карман избирателя. Он, очевидно, путает избирателя ближнего круга от избирателей вообще.

Владимир Фесенко, президент Центра исследований «Пента»: КРЕМЛЬ УПОДОБИЛСЯ ОБЕЗЬЯНЕ, КОТОРЫЙ СИДИТ НА ХОЛМЕ И СМОТРИТ НА СХВАТКУ БУМАЖНЫХ ТИГРОВ

Читаю одну из статей в российской прессе. В Украине 40 процентов русского населения... Где вы взяли сорок процентов? Официальная статистика – 17 процентов этнических русских, среди которых половина – это смешанные русско-украинцы. Чистых русских, отрицающих украинское начало, всего половина из этих семнадцати. Сейчас Кремль пытается уподобиться мудрой обезьяне, который сидит на холме и смотрит за схваткой бумажных тигров. При этом не обязательно ждать, кто из них победит, поскольку и тот, и другой тигр бегают в Крмель. Один бегает явно, другой тайно. Все украинские игроки пытаются с Кремлем договариваться, и это наилучшая ситуация для вмешательства в украинские дела. Кремлю не обязательно поддерживать одного, можно по очереди то одного, то другого, а главное – играть на столкновении интересов.

Отдельные эксперты говорят, что Кремль поддерживает Ющенко. Думаю, что на Банковой этого не знают. И знаете, что грустно, у Кремля меняется отношение к Украине, а у украинцев остаются все те же проблемы и комплексы по отношению к России. Украинским политикам нужно менять отношение не к Кремлю, а к российскому фактору в Украине. А российские политтехнологи – это не только Паловский, они и на прошлых работали, и на этих будут работать, и об этом никто знать не будет.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ СТАВОК, НО И КОЗЫРЕЙ У НЕЕ НЕТ Тема российского влияния вязкая и непрозрачная. Есть российский фон, связанный с геополитической, территориальной и сырьевой силой России на постсоветском пространстве. Есть инерционная сила, историческая инерция. Есть инициация. В отличие от 2004-го, 2006 годов никаких инициирующих действий от России не будет. С этой точки зрения 2007 год очень отличается…

Россия не понимает, делается в Украине. Реплика Путина об оппозиции и власти – не случайна. Это крик души: что у вас тут происходит? Украина Россию достала. Наши политики пишут о сдерживании России, а сами катаются в Кремль – о газе поговорить, о выборах. И это причина того, что русские рассматривают Украину через дух Мазепы. Для них нынешняя ситуация – это мазепия. В 2004 году Россия выглядела ретроградной и консервативной на фоне революционно-демократической Украины. Сегодня Россия может пить шампанское, ничего у нас не происходит, структурный кризис. Россия действительно утратила интерес, она понимает, что ближайшие пять лет от нас никаких вызовов ждать не приходиться.

Нам нужно понимать, что на выборах 2007 года Россия – игрок без прямых ставок. Есть ставки на пророссийские общественные движения, создания фондов, институтов давления. В Кремле понимают, что у Партия регионов в лучшем случае есть стыдливая пророссийскость. Эта партия будет претендовать на членство в элитном западном клубе и будет становиться прагматической партией. Электорально пророссийская партия ориентирована на Запад, и эту проблему Партия регионов будет как-то решать. Но, судя по картинке, которую мы видели со встречи Путина и Януковича, заметно, что Путин считает его слабаком, мол, Янукович мог выйти из кризиса по-другому, а на него нажали и он сдался. Россия не имеет ставок, но и козырей у нее тоже нет.

Записала Маша Мищенко