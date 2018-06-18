Многовекторный тупик Януковича

Сегодня в Москву прибывает украинский министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Цель приезда — продолжение непростых переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером по поводу пересмотра цены на российский газ для Украины. Но почти со стопроцентной гарантией уже можно прогнозировать, что результат будет нулевым. В первую очередь потому, что с точно таким же результатом прошла в минувший четверг встреча президентов России и Украины в Сочи.

Такой вариант просчитывался еще накануне, и потому цель поездки Януковича была не совсем понятной — ведь в возможность вернуться в Крым из «Бочарова ручья» со щитом не верил и сам глава украинского государства. Иное дело, что не полететь в Сочи Янукович не мог по определению, поскольку в противном случае в глазах его электората рушилась бы и без того шаткая модель украино-российской дружбы. Достаточно того, что накануне, вопреки широко разрекламированным анонсам, в Севастополь на день ЧФ РФ не прибыл Медведев. Тогда СМИ, со ссылкой на источники из окружения президента РФ, назвали причиной отмены визита Медведева нежелание Януковича идти на уступки (с последующим подписанием соответствующих договоров) по ряду российских требований. Среди основных назывались: вхождение Украины в Таможенный союз и согласие Украины на создание совместного предприятия «Газпрома» и НАК «Нефтегаз Украины». Взамен Украина могла рассчитывать на пересмотр газовых соглашений, подписанных в 2009 году Юлией Тимошенко, с последующим снижением цены на российский газ.

Вопреки ожиданиям Кремля Янукович продолжает проявлять упорство и, несмотря на свое крайне непростое нынешнее положение, на уступки России пока не идет. Что, в свою очередь, безмерно раздражает Кремль, где после подписания в прошлом году спорных Харьковских соглашений (газ в обмен на Севастополь), видимо, решили, что с нынешней украинской властью можно особо не церемониться.

Однако Киев не только сумел доказать обратное, но даже попытался перейти в контрнаступление, заявив, что готов рассматривать отмену газовых соглашений имени Тимошенко в суде. Об этом уже заявили и премьер-министр Николай Азаров, и президент Виктор Янукович. Мало того, в киевских властных кругах не скрывают того, что могут использовать против «главной стратегической сестры» и другие методы контршантажа. Например, симметричный ответ на торговые санкции России против Украины в виде лишения российской стороны преференций в строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС. Помимо этого называют запуск процесса «требование возмещения экологического ущерба, возникшего вследствие пребывания в Крыму ЧФ РФ». А также реанимацию давнего конфликта по отъему маяков у Черноморского флота, блокирование вступления России в ВТО или повышение тарифов на транзит российского газа.

Словом, налицо все признаки подготовки к затяжному украино-российскому противостоянию. Чего от Януковича, которого Москва дважды поддерживала и на президентских выборах, и во время его пребывания в оппозиции, никак не ожидали. А тут Кремль фактически сталкивается чуть ли не со вторым Виктором Ющенко. Давить на украинского президента не получается даже у главы РПЦ патриарха Кирилла, который до сих пор имел на Януковича достаточно большое влияние.

Но упорство украинского президента объясняется отнюдь не внезапно проснувшейся русофобией, а чистой воды политическим прагматизмом. Ведь в 2012 году должны пройти парламентские выборы, а «Партия регионов», во главе которой Янукович пришел к власти, стремительно теряет своих сторонников. Причем не на традиционно враждебном Януковичу западе страны (где их и так немного), но на востоке и в Крыму. Поэтому сдача стратегических интересов Украины не только усугубит положение пропрезидентских политических сил, но и может активизировать как парламентское, так и гражданское противостояние.

Помимо этого, агрессивная активность российской стороны, которая хочет получить контроль не только над газовой трубой, но и над менее крупными, но весьма интересными кусками украинского бизнеса — от КБ «Антонов» и Одесского припортового завода до «Лугансктепловоза» и «Запорожстали» — явно не устраивает крупных украинских бизнесменов, которые привыкли ощущать себя в собственной стране самостоятельными игроками и которые в своем большинстве ориентированы на западные рынки. А от этих бизнесменов в той или иной мере зависит и сам Янукович.

К тому же до недавнего времени Янукович, пусть шатко-валко, но вел игру на сближение с Западом. Промежуточной демонстрацией успешного сотрудничества должно было стать подписание базовых документов о сотрудничестве с ЕС. Однако на сегодня, похоже, процесс приостановлен, поскольку Запад крайне негативно отреагировал на арест экс-премьера Юлии Тимошенко. Неожиданно для официального Киева на арест Тимошенко негативно отреагировала и Россия, объявив через МИД, что газовые договоренности, за которые судят Тимошенко, были подписаны в соответствии с договоренностями президентов двух стран и полностью отвечали законодательствам Украины и России.

Таким образом, Янукович получил сразу несколько желтых карточек. И от Брюсселя с Вашингтоном, и от Москвы. Что значительно сузило широту его маневра, лишив возможности продолжать игры в многовекторную политику, признанным мастером которой считался второй президент Украины Леонид Кучма. Правда, в отличие от Януковича, Кучма лавировал между Россией и ЕС со Штатами более ловко. Во всяком случае, когда после дела Гонгадзе и «кассетного скандала» Кучма стал на Западе фактически персоной non grata, Украина резко начала дружить с Россией. (Правда, на тот момент Владимир Путин еще только входил во вкус своего первого президентства и особых видов на украинское добро не имел.)

Куда сегодня отступать Януковичу, непонятно. Выходов пока видится два. Либо оправдаться в глазах США и ЕС, освободив Тимошенко, либо пойти на уступки России, начав закручивать гайки в стране по белорусской схеме. Правда, не исключено, что Янукович может попробовать и повоевать на газовом фронте. В последние дни отмечено резкое повышение объемов закупки российского газа. Если в начале августа Украина закупала в среднем 60 миллионов кубометров газа в сутки, то к 10 августа закупки составили уже 97,3 миллиона кубов в сутки. Не говоря уже о том, что на начало июля Украина выбрала 29 миллиардов кубометров из 40, запланированных на весь 2011 год. С учетом опыта последней «газовой войны» 2008—2009 годов не исключено, что Украина, не будучи готовой идти на уступки России, заполняет под завязку газовые хранилища, дабы «встретить врага во всеоружии».

Андрей Капустин, Новая газета(РФ)